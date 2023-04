Dal Tour de France alla Tampieri "Quante responsabilità"

Elio Festa, originario di Riolo Terme, ha terminato la propria carriera lavorativa alla Tampieri Energie dopo un percorso articolato, fatto di molteplici esperienze, fra cui una, significativa, anche a livello sportivo da ciclista professionista.

Se l’aspettava questo riconoscimento?

"Assolutamente no. Credevo ci fossero persone più meritevoli. Sono contentissimo".

Coltivatore diretto, cameriere, ciclista, ceramista e operaio. Non si è mai annoiato...

"Ho cominciato presto, senza peraltro trascurare gli studi. In tutti i lavori e in tutte le mansioni, ho sempre messo il massimo delle mie capacità, senza mai giocare al risparmio".

Cosa le ha insegnato il mondo dello sport?

"Dopo gli anni da dilettante, ho fatto il ciclista professionista per 4 anni alla Termolan di Reverberi. Ho preso parte a tre Giri d’Italia e a un Tour de France. Ho corso in squadra con Cassani e Caroli, ma anche col belga Van Impe. È un mondo molto competitivo. Ho scoperto di non essere un grande agonista; uno di quelli che, per raggiungere l’obiettivo, avrebbero fatto di tutto. Ho sempre rispettato le regole, senza risparmiarmi".

Da Tampieri si è occupato di condurre l’impianto di produzione di energia termica ed elettrica.

"Ho sempre fatto il ‘conduttore’ della centrale. Era certamente un ruolo di responsabilità. Gestivamo turbine delicate a livello meccanico ed elettrico. Non c’era margine di errore, altrimenti, le conseguenze avrebbero potuto essere disastrose per l’ambiente".

Qual è la filosofia che l’ha animata sul lavoro?

"Ho sempre lavorato come se le cose fossero le mie".

Come ha affrontato le criticità?

"Anzitutto mettendo delle buone basi coi colleghi. Abbiamo sempre lavorato in sintonia. Eravamo un bel gruppo unito. I problemi li abbiamo risolti col lavoro d’équipe".

Perché ha posticipato il pensionamento pur avendo maturato i requisiti?

"Per il bene dell’azienda c’erano esigenze d’organico che, unite alla mia voglia di proseguire, si sono combinate. Ho pensato anche ai colleghi, che non andavano in ferie da tempo".

La più grande soddisfazione? "Sono orgoglioso di quello che ho fatto, sia nel lavoro, sia nello sport. Non ho rimpianti e ho agito sempre correttamente".

r.r.