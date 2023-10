Dal Vajont all’incubo dell’alluvione: "Sogno ancora l’acqua e le grida"

"Ci sono notti in cui ancora sogno l’alluvione. La grande massa d’acqua sotto casa, le urla". Nicoletta Valla, 25 anni, è una fotografa faentina e il suo racconto intimo dell’alluvione in Romagna di maggio sarà in mostra da oggi al centro culturale Parri di Longarone per un’edizione speciale del premio ’Bepi Zanfron’ (riceverà anche un riconoscimento), organizzata dal sindacato giornalisti Veneto e dall’Assostampa Belluno, per ricordare la tragedia del Vajont di sessant’anni fa. Una catastrofe nella quale morirono 1.910 persone, diversa, lontana nel tempo, eppure accomunata dalla necessità e dall’importanza del racconto attraverso le immagini. Accanto agli scatti di Valla ci saranno proprio quelli di Giuseppe ’Bepi’ Zanfron, il primo fotoreporter a giungere sul luogo della tragedia. Le immagini e il racconto di Valla sono state pubblicate nel libro – allegato nei mesi scorsi a Qn-il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno, il cui ricavato è andato in beneficenza – "Quello che abbiamo persoquello che abbiamo salvato", firmato con il fotografo e scrittore Maurizio Maggiani. A Faenza, quattro mesi dopo, c’è ancora tanto lavoro da fare, ci sono ancora case e negozi vuoti nelle zone più colpite, molte persone che non sono rientrate nelle case. Nicoletta Valla non è probabilmente l’unica a sognare ancora il disastro di maggio. Nicoletta Valla, dopo quattro mesi, dove è possibile, c’è un ritorno alla normalità?

"Non so se si tornerà mai davvero alla normalità dopo quello che è successo. Credo ci sarà proprio un cambio nel modo di vivere la città, certe zone o situazioni mi mettono ancora ansia".

Che effetto le fa rivedere quelle foto dopo quattro mesi?

"C’è una sorta di distacco, ricordo tutto, so di averle fatte io, ma non ricordo l’aspetto emotivo. E poi penso che avrei potuto fare foto diverse. Ho pensato di non aver raccontato l’orrore di quel momento".

Forse perché era la cosa più immediata da raccontare? O perché non ce la faceva?

"Sì, le emozioni brutte forse sono più facili da raccontare. Ho seguito il mio istinto e il mio stile e ho fatto un racconto intimo. Forse, ho pensato, per una forma di rispetto nei confronti di quello che stava succedendo nella mia città. E allora ho fotografato le persone che erano vicine a me in un momento così difficile".

Ha ritratto le persone che le erano intorno, amici e parenti. Quali sono gli scatti più importanti per lei?

"C’è una ragazza col volto sporco di fango, che è una mia amica. E mi ricorda che la presenza delle persone che ti vogliono bene è qualcosa che ti fa stare in piedi. E poi quell’immagine parla in generale di tutti i giovani che hanno lavorato dopo l’alluvione per aiutare, per spalare il fango. E poi c’è un’altra foto con le mani di mio nonno, incrociate. Sono le mani di una persona che dopo una vita di lavoro le incrocia, perché non può fare nulla e di fronte a un simile disastro è come se affidasse ai giovani il compito di occuparsene, io la leggo così".

Maurizio Maggiani, oltre che un grande scrittore, è anche un fotografo: come è stato lavorare con lui?

"Mi ha dato totalmente carta bianca. Le foto sono molto spontanee, ma conoscendolo e lavorando con lui da tempo, ho ormai assimilato le cose di cui abbiamo parlato".

Dopo la pubblicazione del libro, quali riscontri ha avuto incontrando la gente?

"Molti mi hanno detto che raccontare quanto successo è importante, che ci si sentiva meno soli a leggere il racconto di altri. C’è anche chi mi ha detto che è stato il primo libro che aveva acquistato dopo l’alluvione e dopo che aveva perso tutti gli altri.