Dal volo nello spazio ai lavori negli abissi

L’ex astronauta Usa Walter Cunningham che aveva preso parte alla missione Apollo 7 che preparò lo sbarco sulla Luna, è qui in compagnia di Franco Nanni, contitolare della Ra.Na. la società ravennate pioniera sul fronte dei lavori subacquei. È l’aprile del 1976 e Cunningham era vicepresidente di una società Usa, la Hydrotech di Huston, che stava sviluppando il fantascientifico progetto ‘Deepipe’ finalizzato a costruire una macchina in grado di lavorare negli abissi fino a mille metri: venne a Ravenna proprio per un confronto di idee con Franco Nanni e il suo socio Faustolo Rambelli.

A cura di Carlo Raggi