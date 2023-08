Dalla Bcc due milioni alla Caritas Ghizzoni: "Per noi un grande aiuto"

Dopo l’alluvione di metà maggio, la Bcc ravennate, forlivese, imolese ha risposto alle richieste di aiuto pervenute dalla Caritas diocesana. Un contributo da 70mila euro è stato donato per ripristinare la scuola materna di Fornace Zarattini ed erogare contributi a numerose famiglie alluvionate nelle frazioni di Villanova di Ravenna, Fornace Zarattini e Sant’Antonio che si sono rivolte ai centri di ascolto Caritas attivati sul posto. "In questo momento di particolare emergenza per le nostre zone – sottolinea il presidente della Bcc Giuseppe Gamb –, è indispensabile l’aiuto fattivo della banca del territorio. I criteri con i quali doniamo sono essenzialmente tre: aiutare le persone, le imprese e gli enti vicino al territorio. Per aiutare le prime, non potevamo che rivolgerci alla Caritas. Sappiamo che così il nostro contributo verrà distribuito in modo giusto, sulla base dei bisogni veri. In totale come contributo straordinario per l’alluvione abbiamo erogato 2 milioni di euro, 500mila attraverso le Caritas di Ravenna-Cervia, Faenza-Modigliana, Imola e Forlì-Bertinoro".

"Si tratta di un grande aiuto per noi – ha sottolineato alla consegna l’arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Ghizzoni –. La scuola materna di Fornace Zarattini riaprirà a breve dopo l’alluvione. Ma ora stanno emergendo altre necessità".