Dalla Bcc un sostegno ai giovani studenti

La Bcc ravennate, forlivese e imolese è da sempre vicina ai giovani e per supportare le loro esigenze formative e favorire i loro progetti professionali, ha messo a disposizione il Prestito generazione Bcc, in collaborazione col Gruppo Bcc Iccrea. Il Prestito è una linea di credito garantita pensata per supportare gli studenti meritevoli che devono affrontare le spese connesse al proseguimento del percorso di studio. E’ garantito dallo Stato attraverso il ‘Fondo per il credito ai giovani’. Il tasso applicato e le condizioni del finanziamento sono ispirati ai criteri di inclusione finanziaria e sociale, in particolare viene concesso un periodo di preammortamento particolarmente significativo di almeno 30 mesi. "La Bcc ravennate, forlivese e imolese – afferma Emanuela Bacchilega (foto), vice presidente con delega alla sostenibilità – intende supportare i giovani nei percorsi di crescita personali e professionali. Il Prestito generazione Bcc favorisce l’impegno nello studio e la capacità di innovazione, nella speranza che i ragazzi possano reinvestire nel nostro territorio le loro competenze". Info, https://www.labcc.it/prestito-generazione-bcc.