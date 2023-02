Oltre alle tre messe celebrate la domenica (una a Chiesanuova), alle messa delle 20 nei giorni feriali e a quella dei vedovi il primo martedì del mese, non mancano serate dedicate alla catechesi e incontri in cui si programma l’attività a breve-medio termine. Molto apprezzato è inoltre l’impegno di alcuni volontari, che da ottobre a maggio insegnano catechismo ai bimbi dalla seconda elementare alla seconda media. Le cresime e le comunioni si celebrano a gennaio e a maggio. Mese, quest’ultimo, dedicato anche alle rogazioni con l’immagine della Beata Vergine dell’Arginino. Senza dimenticare le attività che hanno ricominciato a svolgersi alla Casa del Bambino. Struttura che don Ardini e un gruppo di volontari hanno voluto rivalutare organizzando iniziative tra cui la festa di Sant’Antonio di Padova svoltasi lo scorso 13 giugno, i concerti, giochi senza frontiere, gli incontri al teatro e i laboratori per bambini a cura di Eleonora Bonincontro. Una volta al mese la parrocchia è pure impegnata nel volontariato con la Caritas, distribuendo vivande ai bisognose. Inoltre può contare su un coro e un gruppo di signore che orna la chiesa in occasione per le feste solenni. Tra i momenti più sentiti dalla comunità spicca la Festa dell’Assunta, iniziativa a carattere religioso e ricreativo durante la quale si onora l‘immagine della Vergine nel santuario dell’Arginino.

Lu.Sca.