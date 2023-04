‘Dalla Colonia fino alla chiesa di Pergola’ Domenica c’è la passeggiata guidata

‘Dalla Colonia fino alla chiesa di Pergola attraverso la ‘Foresta di Rosmarino’ è il titolo della passeggiata guidata in programma domenica 23 aprile, nel calendario delle escursioni di domenica in compania e in mezzo alla natura per scoprire luoghi e percorsi inusuali, organizzate dall’associazione ‘Adottiamo Castel Raniero - Bene Comune Aps’. L’escursione parte alle 15 dalla Colonia di Castel Raniero e termina circa due ore e mezzo più tardi. Si configura come di difficoltà moderata e dislivello contenuto, ma richiede comunque scarponcini e un minimo di allenamento).

La quota di partecipazione è di 5 euro. Per informazioni tel. 335.6750679 o 338.1600208.