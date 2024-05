Dalla Croce Rossa un pensiero a Lorenzo Tazzari

In una cerimonia che rimarrà impressa nella nostra memoria, il presidente nazionale della Croce Rossa ci ha onorato con la Medaglia d’Oro al Valore Sociale. Questo riconoscimento ci è stato consegnato alla presenza della famiglia che ci ha sostenuto e della piccola Sofia, l’angelo che abbiamo avuto salvato con una manovra di disostruzione. La sua presenza è stata la testimonianza più vera del valore del nostro servizio. Il pensiero va al compianto giornalista Lorenzo Tazzari, la cui penna ha saputo raccontare la nostra storia con sensibilità e rispetto. A lui, che ora veglia da lassù, dedichiamo questo traguardo; alla sua famiglia, il nostro sostegno e vicinanza; e a voi, redattori e custodi di storie, la nostra eterna gratitudine. Dedichiamo queste parole a Lorenzo: "Tra le righe di un destino incerto, la tua voce ha tessuto speranza. Nel silenzio del tuo assente sguardo, risuona l’eco di una vita che danza. Con inchiostro di vita hai scritto, di coraggio, di lacrime, di sorrisi. Ora, nel firmamento infinito, il tuo spirito tra le stelle si è unito. Con questa medaglia al petto, promettiamo di portare avanti l’eredità di chi, come Tazzari, ha creduto nel potere salvifico delle parole e delle azioni. È la dimostrazione che la stampa può essere faro di luce in un mare di notizie, spesso oscure. Grazie di cuore, per aver reso immortale il nostro piccolo gesto di umanità. Con immensa riconoscenza".

Gianluca ed Elisa

Volontari della Croce Rossa