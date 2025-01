Dalla cucina al futuro del porto. Gli appuntamenti in biblioteca

Riprendono le attività della biblioteca Terzo Casadio a Porto Fuori (via Staggi 4). Mercoledì prossimo, il 15, alle 20.30 Patrizia Bianchetti presenterà ’Dietro la leggenda, l’uomo’ (ed. SBC), la sua opera sulle vicende ravennati di Lord Byron. La prefazione del libro è firmata Fabio Sbaraglia, attuale vicesindaco di Ravenna.

Si prosegue domenica 9 febbraio alle 12.30, con la maestra di cucina Angela Schiavina che proporrà un viaggio nella cosiddetta cucina “povera“ di una volta. L’incontro, dal titolo ’Cose buone...di una volta’, prevede anche un assaggio di alcuni primi, secondi e dolci casarecci cucinati in loco. Per partecipare, la prenotazione è obbligatoria al 328 629965 (il costo è di 25 euro, tutto compreso).

Venerdì 21 febbraio, invece, alle 20.30 il giovane Massimo Pirini presenta la sua prima opera ’Incredibili storie credibili’. Attraverso una trentina di racconti in cui la fantasia la fa da padrona, l’autore fa riflettere i lettori su quanto sia facile in questi tempi di alta tecnologia far apparire vero ciò che non lo è e viceversa.

L’ospite di venerdì 14 marzo (ore 20.30) sarà la ricercatrice e scrittrice Laura Orlandini, che, con il supporto di immagini e racconti, approfondisce il ruolo delle donne nella resistenza e nella costruzione della Repubblica. L’incontro, dal titolo ’La democrazia delle donne’, verrà presentato e introdotto da Carla Olivieri (presidente Anpi Porto Fuori) e Angela Gulminelli (presidente associazione ’8 marzo Donne di Porto Fuori’).

L’ultimo incontro è in programma ad aprile, giovedì 3, sempre alle 20.30, e sarà dedicato al porto di Ravenna, una realtà in continuo movimento che dovrà aggiornarsi nel mondo dei nuovi traffici. Interverranno Mario Petrosino (dirigente autorità di sistema portuale) e Riccardo Sabadini (presidente Sapir). Conduce Guido Ceroni.