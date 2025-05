Dalla devastazione la rinascita nell’arte

L’argilla che rinasce e dà vita a nuove opere dopo la devastazione dell’alluvione. A seguito della esondazione che nel maggio 2023 ha colpito il Museo Carlo Zauli di Faenza, distruggendo gli ambienti, si sono disciolte all’interno dello storico magazzino del museo tonnellate di argilla e ossido di ferro che erano presenti soltanto come conservazione, e insieme all’argilla del fiume Lamone esondato hanno dato luogo ad un nuovo impasto che, in accordo con gli esperti dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Emilia Romagna, è stato deciso di riciclare e non smaltire.

Terra che rinasce / Reborning Clay - il progetto presentato ieri in collaborazione con la Strada Europea della Ceramica e promosso nell’ambito del Pnrr - ha riutilizzato questo impasto per la realizzazione di opere ceramiche che hanno affrontato nel processo creativo le tematiche del rapporto tra uomo e natura, tra matericità e struttura formale dell’opera, così come lo era la filosofia che animava l’opera di Carlo Zauli e che è tuttora presente nella ceramica contemporanea.

Per completare il processo virtuoso, il progetto ha prodotto le opere ceramiche avvalendosi di attrezzature e strumenti di nuova produzione, all’avanguardia per quanto riguarda i bassi consumi energetici. Per questo, nel 2024 il Museo Carlo Zauli ha aperto una ’chiamata’ a giovani artisti e ceramisti under 40 che risiedono nelle città appartenenti alla Strada Europea della Ceramica, per una residenza d’artista all’interno degli spazi museali e nei laboratori che furono di Carlo Zauli.

Una giuria di esperti ha selezionato tre artiste, le cui opere realizzate nel periodo di residenza sono ora esposte in mostra. Quattro invece sono state le menzioni di merito: Gur Inbar, Ming-Miao Ko, Silvia Ileana Listorti e Giulio Polloniato. In mostra presenti anche le opere realizzate da Silvia Ileana Listorti.

Le artiste protagoniste sono Auréline Caltagirone, Myrto Patramani, Elio Secondo (Alessia Marchese) e Silvia Ileana Listorti.

Il Museo Carlo Zauli, attraverso le sue collezioni e le diverse attività culturali, esplora e diffonde l’arte contemporanea in tutti i suoi linguaggi, con un’attenzione particolare alla ceramica, materiale della tradizione locale. L’intero progetto è stato digitalizzato su una nuova sezione dedicata del sito del Museo.