Dalla ‘Festa di inizio estate’ al pesce azzurro: "Ma le aree verdi vanno curate e l’erba tagliata"

A Marina di Ravenna si respira aria d’estate e in questo primo ponte con il sole le iniziative tra cui scegliere sono diverse. La Pro loco è già al lavoro da giorni per organizzare diversi eventi per tutti i gusti. "Avevamo programmato appuntamenti per tutto il mese di aprile, visto che era ricco di ponti – dice il presidente dell’associazione, Marino Moroni –, purtroppo finora il meteo non ci ha dato una mano. Quindi puntiamo molto su questo ponte del primo maggio con iniziative d’intrattenimento basate sull’enogastronomia locale".

L’iniziativa più importante, in programma da domani a domenica, è la ‘Festa di inizio estate’. "Si tratta di un evento legato ai mercatini – spiega Moroni –, che saranno allestiti in viale delle Nazioni, da piazza Dora Markus fino al bacino pescherecci. In piazza Dora Markus ci saranno bancarelle del verde e street food, tutto dalle 10 del mattino fino al tramonto".

Domani e domenica, dalle 12 fino alle 14/14.30, al bacino pescherecchi, poi, è in programma l’iniziativa ‘L’Adriatico a tavola’, gestita direttamente dalla Pro loco. I volontari dell’associazione serviranno piatti semplici di pesce azzurro alla griglia e seppia con piselli, accompagnati da buon vino bianco. Per chi invece ama l’arte, alla galleria Faro Arte al centro civico, domani, sabato e domenica si può visitare la mostra ‘Acquae’, organizzata dalla Capit. "Purtroppo però – afferma Moroni – in tutte le aree verdi di Marina di Ravenna l’erba è alta 60 centimetri e i fiori sono tutti ancora da piantare. Come Pro loco abbiamo scritto al Comune un mese fa ma nulla si è mosso".