Dalla giunta regionale alla richiesta in Comune

La normativa regionale prevede strutture socio-assistenziali come case di riposo, comunità alloggio e strutture socio-sanitarie come Cra (case residenza per anziani non autosufficienti) e centri diurni assistenziali.

Le procedure per aprire queste strutture - si legge nel sito della regione - sono definite nella delibera di Giunta regionale 564 del primo marzo 2000 modificata dalla delibera di Giunta 1.423 del 2015.

Condizione essenziale per poter aprire una struttura socio-assistenziale e/o socio-sanitaria è il possesso dell’autorizzazione al funzionamento che deve essere richiesta al Comune dove ha sede la struttura: nel nostro caso Ravenna, ovviamente. L’autorizzazione al funzionamento implica il rispetto di requisiti strutturali, organizzativi e di personale definiti nella delibera regionale.

Il Comune, per l’accertamento dei requisiti minimi previsti dalla delibera regionale, si avvale di un’apposita commissione tecnica nominata dal direttore generale dell’Ausl e composta da esperti di ambito tecnico, sociale e sanitario. Lo sportello sociale di Ravenna è in piazza del Popolo 1.

Naturalmente occorrono alcuni requisiti di base. Ad esempio i locali devono rispettare le norme sugli impianti (legge 46/90) e sulla sicurezza sul lavoro (legge 81/08). È inoltre necessaria la presenza effettiva di operatori qualificati e la garanzia di assistenza infermieristica. Da ultimo il personale deve essere formato per gestire situazioni delicate. La casa famiglia per anziani può accogliere un numero limitato di ospiti ed è destinata a persone caratterizzate da un’intensità assistenziale bassa o medio-bassa.