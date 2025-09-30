Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Preferenze elezioni MarcheChi sono gli eletti Mappa risultatiOndata di freddoIncidente A1Shopping in crisi
Acquista il giornale
CronacaDalla giunta regionale alla richiesta in Comune
30 set 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Dalla giunta regionale alla richiesta in Comune

Dalla giunta regionale alla richiesta in Comune

La normativa regionale prevede strutture socio-assistenziali come case di riposo, comunità alloggio e strutture socio-sanitarie come Cra (case residenza per...

La normativa regionale prevede strutture socio-assistenziali come case di riposo, comunità alloggio e strutture socio-sanitarie come Cra (case residenza per...

La normativa regionale prevede strutture socio-assistenziali come case di riposo, comunità alloggio e strutture socio-sanitarie come Cra (case residenza per...

La normativa regionale prevede strutture socio-assistenziali come case di riposo, comunità alloggio e strutture socio-sanitarie come Cra (case residenza per anziani non autosufficienti) e centri diurni assistenziali.

Le procedure per aprire queste strutture - si legge nel sito della regione - sono definite nella delibera di Giunta regionale 564 del primo marzo 2000 modificata dalla delibera di Giunta 1.423 del 2015.

Condizione essenziale per poter aprire una struttura socio-assistenziale e/o socio-sanitaria è il possesso dell’autorizzazione al funzionamento che deve essere richiesta al Comune dove ha sede la struttura: nel nostro caso Ravenna, ovviamente. L’autorizzazione al funzionamento implica il rispetto di requisiti strutturali, organizzativi e di personale definiti nella delibera regionale.

Il Comune, per l’accertamento dei requisiti minimi previsti dalla delibera regionale, si avvale di un’apposita commissione tecnica nominata dal direttore generale dell’Ausl e composta da esperti di ambito tecnico, sociale e sanitario. Lo sportello sociale di Ravenna è in piazza del Popolo 1.

Naturalmente occorrono alcuni requisiti di base. Ad esempio i locali devono rispettare le norme sugli impianti (legge 46/90) e sulla sicurezza sul lavoro (legge 81/08). È inoltre necessaria la presenza effettiva di operatori qualificati e la garanzia di assistenza infermieristica. Da ultimo il personale deve essere formato per gestire situazioni delicate. La casa famiglia per anziani può accogliere un numero limitato di ospiti ed è destinata a persone caratterizzate da un’intensità assistenziale bassa o medio-bassa.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata