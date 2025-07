Dalla lite con la moglie all’arresto. Il gip: "Deve rimanere in carcere"

Era stato lui stesso a chiamare la polizia perché la moglie, dalla quale si sta separando, aveva portato in casa certi parenti che proprio non voleva vedere. La consorte poco dopo non solo aveva parlato agli agenti di una precedente lite nella quale l’uomo le avrebbe mostrato un proiettile dicendole che era per lei: ma aveva pure esibito una foto dell’oggetto in questione sostenendo che il marito poteva avere anche una pistola.

Il gip Janos Barlotti ieri mattina ha convalidato l’arresto di Adil Sedrani, il 37enne di origine marocchina difeso dagli avvocati Luca Berger ed Eleonora Sgrò e arrestato martedì pomeriggio dalla polizia con un revolver ’Smith & Wesson’ calibro 38 di incerta provenienza, 39 cartucce custodite nella medesima valigetta dell’arma e infine quasi 2,9 chili di marijuana. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Come chiesto dal pm di turno Raffaele Belvederi, sul 37enne, che ha vari precedenti, è scattata la custodia cautelare in carcere.

I guai per lui si sono profilati quando gli operatori della Volante intervenuta, dopo avere ricevuto le confidenze dalla donna, hanno deciso di fare una perquisizione trovando il materiale poi sequestrato in una stanza la cui chiave secondo l’accusa era nella sola disponibilità del 37enne. Lì, oltre a un coltello da caccia di 30 centimetri appoggiato su di un mobile, c’era un bilancino di precisione. Quindi, dentro a un armadio con la biancheria dell’accusato, ecco il revolver e le cartucce. Infine in quattro sacchi di plastica trasparente, c’era la marijuana. Secondo il giudice, è chiaro che quella droga si trovasse lì per essere ceduta. Alla luce di precedenti specifici e relazioni con il mondo del narcotraffico, la misura carceraria è apparsa al momento quella più idonea. E poi i domiciliari avrebbero esacerbato un clima familiare già molto teso anche per le ragioni che conosciamo.