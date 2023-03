Dalla Madonna di Fatima alla Caselli Enzo portò il mondo a Campiano

di Paola Morigi È da un anno che Enzo Tramontani, l’indimenticabile parroco di Campiano, è scomparso, e corre l’obbligo di ricordarlo perché ha lasciato una traccia indelebile in chi ha avuto occasione di incontrarlo e frequentarlo. Campiano è il mio luogo di origine e don Enzo l’ho conosciuto, quindi, fin dall’infanzia perché nel 1964, quando giunse in questo paesino delle Ville Unite, frequentavo da poco le scuole elementari. In realtà, all’epoca, vi erano ben due plessi di primaria: uno in centro, nella ex sontuosa villa Burnazzi, e un altro nella ‘Via Lunga’ (località ora denominata Osteria); ma un po’ tutti, alla domenica, ci si ritrovava in parrocchia. Don Enzo era in fatti un formidabile catalizzatore e la splendida pieve romanica divenne un punto di aggregazione, perché egli riusciva a coinvolgere bambini, ragazzi, giovani in molteplici e interessanti attività, senza distinzioni per generi, censo, idee politiche. In chiesa non ci si limitava a pregare ma era stato allestito anche un piccolo coro. Fuori dalla chiesa erano stati organizzati corsi di ginnastica, di judo, ed era perfino nata una band musicale: l’‘Unione di fuoco’. Con il suo pulmino Enzo – come molti lo chiamavano, semplicemente – accompagnava a scuola tanti ragazzi, dal momento...