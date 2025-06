Dalla maturità alla vittoria della gara nel Campionato GT

Una vittoria straordinaria, arrivata dopo una settimana tutt’altro che ordinaria. Andrea Frassineti, giovanissimo pilota faentino classe 2006, ha trionfato domenica a Monza nella seconda prova della serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo, appena pochi giorni dopo aver affrontato le prove scritte della maturità all’ITI Bucci di Faenza, dove frequenta la sezione Meccanica. Un doppio impegno, tra libri e pista, che non ha scalfito la sua concentrazione. A bordo della Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 del team VSR, Frassineti ha conquistato un successo spettacolare insieme ai compagni Michele Beretta e Rodrigo Testa. Una gara incredibile, che sembrava compromessa da un imprevisto: dopo aver centrato la pole position e gestito con sicurezza la prima parte della corsa, un Full Course Yellow ha costretto l’equipaggio a un pit stop ritardato, facendolo scivolare indietro di un giro rispetto ai battistrada. Sembrava finita, ma Frassineti e i suoi compagni non si sono arresi. Con una rimonta costruita con lucidità hanno recuperato lo svantaggio e, con un finale da brividi, hanno tagliato il traguardo davanti alle due Ferrari 296 GT3 dell’AF Corse.

"Dopo la prima ora, con la Safety Car, avevamo perso un giro. Ritrovarci primi all’ultimo minuto era impensabile. Siamo felicissimi: la macchina andava fortissimo e tutti e tre abbiamo fatto un lavoro perfetto", ha raccontato Frassineti, visibilmente emozionato. Il successo ha un valore ancora più profondo se si considera il momento in cui è arrivato. La settimana precedente alla gara, Andrea era seduto al banco per affrontare temi e problemi di maturità. "È stato complicato passare dallo studio alla concentrazione in gara, ma in qualche modo riesco a tenere tutto insieme", ha detto con il sorriso. Ora lo attende l’orale, fissato per il 2 luglio. Ma nel frattempo la stagione sportiva prosegue: prossime tappe, l’Endurance di Imola e la prestigiosa 24 Ore di Spa, dove affronterà oltre 70 equipaggi, tra cui quello di Valentino Rossi. Il sogno di Andrea, oltre a quello di continuare a correre, è di proseguire gli studi iscrivendosi alla facoltà di Ingegneria Meccanica.