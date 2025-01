Dalla Regione 10 milioni per paratie, barriere, pompe

Una serata informativa per conoscere l’utilizzo dei dispositivi di ‘autoprotezione’, ovvero quelle misure che servono per rendere più sicure le abitazioni in caso di allagamento. È il tema dell’incontro che i comitati degli alluvionati dell’Unione della Romagna Faentina hanno organizzato a Faventia Sales in via S.Giovanni Bosco il 15 gennaio alle 20.30. La serata prevede una serie di contributi informativi in aula e la possibilità di osservare i dispositivi in questione che saranno esposti in uno specifico spazio.

Si tratta di un incontro destinato in particolare ai cittadini alluvionati e più in generale a tutti coloro che siano desiderosi di informarsi sul tema e sui criteri di scelta d’uso dei suddetti dispositivi. È proprio grazie al confronto con i comitati degli alluvionati infatti che la Regione, nell’autunno del 2023, ha destinato circa 10 milioni di euro di risorse provenienti dalle donazioni ricevute, per finanziare l’acquisto da parte di imprese e famiglie dei dispositivi di autoprotezione.

Nel bando i destinatari della misura sono prioritariamente i proprietari di immobili ad uso residenziale destinati ad abitazione principale propria, che risiedono nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di maggio 2023. A titolo esemplificativo: barriere frangi acque, paratie antiallagamento e sistemi per l’autoprotezione da collocare in adiacenza a porte o finestre delle abitazioni destinati a prevenire l’ingresso di acqua, fango e liquami all’interno delle abitazioni, valvole antiriflusso, sistemi antiallagamento con pozzetti di raccolta e pompe, generatori elettrici, sacchi di sabbia, sacchi auto espandenti, sanitari con scarico forzato, e sistemi similari.

Il contributo è di tremila euro per ogni richiesta che potrà essere presentata anche dai proprietari, in via esclusiva, di unità abitative condominiali. Le pratiche verranno istruite e i contributi liquidati secondo le priorità e in ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2025. Le spese richieste in fase di rendicontazione per poter essere ritenute ammissibili dovranno essere corredate dalla apposita documentazione di spesa (ricevute, fatture, ecc.) intestate al soggetto beneficiario e dalle contabili dei bonifici effettuati. Ogni documento di spesa deve contenere in maniera comprensibile la descrizione degli interventi realizzati (es.fatture parlanti).

La misura è stata finanziata attraverso i fondi europei. Per approfondire il bando quindi privati e imprese potranno partecipare all’incontro in programma ai Salesiani. Le aziende interessate a partecipare alla sessione espositiva potranno inoltre scrivere all’indirizzo: comitatialluvionatiurf@gmail.com.