Dalla Regione 60mila euro a Rioni e Comune

Per tre Rioni e il Comune di Faenza in arrivo per quasi 60.000 euro di fondi dalla Regione: 59.966,67 per la precisione. Per esaurimento delle risorse, 200mila euro stanziati per le manifestazioni di rievocazione storica del bando 2023, rimangono esclusi: Rione Giallo, Nero e Gruppo Municipale. Nulla neppure al Gruppo Tamburi di Brisighella. Le nuove risorse in arrivo verranno utilizzate per valorizzare al meglio i costumi dei figuranti rionali, una delle eccellenze del Palio di Faenza che, attraverso la loro sfilata, riportano la città all’epoca della signoria dei Manfredi. La Regione Emilia-Romagna ha approvato nei giorni scorsi la graduatoria del bando chiuso a ottobre con la concessione del contributo massimo, pari all’70% della spesa ammissibile, che assegna nel complesso oltre 200mila euro alle rievocazioni storiche regionali.

I progetti presentati da tutta l’Emilia-Romagna erano numerosi, ben 25, e alcuni di Faenza non sono stati finanziati per esaurimento delle risorse. I contributi concessi ai rioni faentini e al Comune di Faenza, da investire nelle manifestazioni del Niballo, ammontano a un totale di 59.966,67 euro: fondi che arriveranno nelle casse rionali nei prossimi mesi, terminato l’iter burocratico. I contributi servono, come indica la legge regionale, a sostenere progetti di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio costumistico, di attrezzature e materiali necessari per la rievocazione di spettacoli ed eventi che affondano le loro radici nelle tradizioni e nella storia delle comunità locali dell’Emilia-Romagna e che siano presentati dalle associazioni iscritte nell’elenco delle associazioni di rievocazione storica e gli enti locali.

Quattro i progetti finanziati che riguardano tre gruppi rionali e il Comune di Faenza. A seguito di quanto presentato, il Rione Verde riceverà 18.000,00 euro, il Borgo Durbecco 10.500 euro così come il Rione Rosso e il Comune di Faenza 20.996,67 euro. Per esaurimento delle risorse, e in quanto assegnatari in graduatoria di un punteggio di valutazione più basso del progetto, non riceveranno contributi il Rione Nero, che aveva chiesto 9.000 euro così come il Rione Giallo, e il Gruppo Municipale che aveva chiesto 7.316,77 euro. Non è stata ammessa nemmeno la domanda di finanziamento presentata da Tamburi Medioevali di Brisighella Aps, in quanto l’associazione non risulta iscritta all’elenco delle associazioni di rievocazione storica.

Gabriele Garavini