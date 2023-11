Dalla Rocca Estense all’hospice. Oltre sei milioni di investimenti

Oltre 1.200 interventi sul territorio per un valore di quasi 6,6 milioni di euro. A tanto ammonta l’attività trentennale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per Lugo e il suo comprensorio che sono un territorio centrale nella vita economica e sociale del Ravennate. Gli interventi nel settore dell’arte e della cultura sono quelli che hanno assorbito la maggior parte di risorse (2,5 milioni) seguiti da assistenza agli anziani (1,1 milioni) e salute pubblica (955mila euro). Lugo ha una storia importante, arricchita da personaggi e momenti significativi, dall’epoca estense a Francesco Baracca, ed è un territorio economicamente di grande tradizione, vitalità e solidità. E la Fondazione, immediatamente dopo la sua nascita nel 1992 in attuazione della Legge Amato, dopo oltre un secolo e mezzo di vita della Cassa di Risparmio di Ravenna, eroga contributi al territorio con grande continuità e attenzione alle esigenze ed alla crescita, alle emergenze sociali purtroppo ricorrenti, ai progetti e alle istanze di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio.

Sono cinque i settori individuati dalla Fondazione come aree di intervento principale nell’ambito della sua attività istituzionale, finalizzata a interventi di utilità sociale: l’assistenza agli anziani e alle categorie disagiate, cui è andata negli ultimi anni soprattutto l’attenzione principale, sia per le drammatiche emergenze che hanno colpito il territorio, ultima delle quali l’alluvione dello scorso maggio, sia per l’aumento delle categorie deboli; l’educazione, l’istruzione e la formazione, incentrati sul sostegno agli istituti scolastici e su progetti specifici; il volontariato, la filantropia e la beneficenza; la salute pubblica; l’arte, l’attività e i beni culturali in un territorio di tradizione storico culturale di valore. Nel settore assistenza anziani e altre categorie disagiate sono stati investiti quasi 600 mila euro con interventi importanti per il Progetto Hospice San Domenico e per l’ampliamento dell’ospitalità della Casa San Francesco. Oltre un milione di euro è andato al settore Educazione, istruzione e formazione: in coerenza con la storia e le attività del territorio, contributi rilevanti sono stati assegnati all’Aero Club Francesco Baracca per l’acquisto di un elicottero con funzioni didattiche e sono stati incessanti i sostegni all’attività scolastica dei vari istituti. Infine, al restauro ed alla valorizzazione dei monumenti storici di Lugo e del comprensorio (Bagnara, Conselice e Fusignano) la Fondazione ha dedicato una attenzione continua: dagli interventi diretti a Lugo per il recupero della Rocca Estense, al recupero dell’ex Teatro Italia a Fusignano.

Giorgio Costa