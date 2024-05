"Dalla scuola primaria alla media. Professore, cosa cambierà?"

Mancano poco alla fine della scuola primaria, quindi ci siamo posti questa domanda: "Quali cambiamenti ci aspettano?" Per questo abbiamo deciso di intervistare il professor Marco Montalto della scuola secondaria di primo grado ’Casadio’ di Piangipane. Arrivato a Ravenna nel 2011 insegna da 19 anni a Piangipane, è professore di italiano, storia e geografia. Gli abbiamo chiesto quale carico di lavoro e quali difficoltà si incontrano nel passaggio dalla scuola elementare alla media. "I primi giorni alla media sono di grande emozione, ansia e curiosità – ha risposto –. Il carico di lavoro aumenta perché aumentano le discipline, ad esempio si fanno due lingue e in genere ogni professore programma un momento di verifica ogni mese, ma è possibile organizzarsi, svolgendo i compiti per i giorni successivi".

Gli abbiamo anche domandato quali cambiamenti ha notato nel tempo, cosa migliorerebbe e come vede la scuola del futuro: "I cambiamenti più grandi avvenuti negli ultimi anni riguardano l’innovazione tecnologica/la digitalizzazione della scuola e il carico di lavoro organizzativo ed extra- scolastico che spetta a ciascun insegnante". Sulla scuola del futuro, il professor Montalto ritiene sia fondamentale utilizzare la tecnologia senza abbandonare lo studio attento e meticoloso del nostro passato: "Dobbiamo creare un ponte tra passato e futuro, perché in un mondo in continua evoluzione riscoprire chi siamo stati e da dove veniamo ci fa capire chi siamo oggi e chi potremmo essere in futuro". Infine eravamo curiosi di sapere se anche alla scuola media ci sarà spazio per vivere esperienze emozionanti, ed il professor Montalto si è lasciato andare ad un ricordo commovente: "Anni fa invitai a scuola un giovane migrante che raccontò il suo viaggio verso l’Europa, fatto di sacrifici, dolore e paura. I miei ragazzi ad ascoltare le sue parole si commossero e iono sicuro che quell’incontro abbia spazzato via pregiudizi e stereotipi, perchè l’aspetto più bello della scuola è incontrarsi, conoscersi e stare insieme nella diversità". Avere incontrato il professor Montalto è stato utile. Siamo pronti: scuola media stiamo arrivando!!

Antonella Pascetta e Valentina Morigi