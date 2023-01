Dalla Sicilia a Faenza inseguendo la ceramica

Una nuova bottega si è da poco affacciata nel panorama ceramico cittadino: al timone di ‘Pantoú Ceramics’ siede la coppia di giovani ceramisti siciliani formata da Ilaria Biffara e Giampaolo Santoddì. La loro bottega ha sede in corso Garibaldi, esattamente di fronte al parco San Francesco. I percorsi artistici dei due trentenni, una coppia fra le argille ma anche nella vita – entrambi di Caltagorione, in provincia di Catania, ceramisti di prima generazione – si sono incontrati dopo aver seguito a lungo traiettorie diverse: quella di Giampaolo Santoddì è la storia di chi è arrivato a condurre una propria bottega dopo un’intensa esperienza al tornio nei laboratori della sua città natale, mentre Ilaria Biffara è approdata a Faenza per seguire i corsi dell’Its Tonito Emiliani, sulla scia della sua fascinazione per le tecnologie ceramiche, incanalata nella direzione che l’ha portata a ’Pantoú’ grazie all’apprendistato alla bottega Vignoli.

La loro è un’arte visiva ma anche tattile – in cui la scelta degli smalti è finalizzata a caratterizzare i vari elementi in relazione al rapporto, più ruvido oppure lineare, che avranno con la cute di chi li maneggerà – di pieni e di vuoti, come accade ad esempio per le lampade, anch’esse elaborate al tornio, da cui Santoddì sottrae vari elementi, consentendo così alla futura luce di penetrare, "in quella fase in cui l’argilla si trova nella cosiddetta ‘durezza cuoio’", spiega. Lo stesso equilibrio fra pieni e vuoti che anima i ‘bummuli’ della tradizione siciliana: "Anfore in cui l’acqua o il vino vengono inseriti a partire da una cavità posta sotto la base, dalla quale i liquidi non fuggono via nel momento in cui il bummulo viene rovesciato per essere messo in tavola – rivela Ilaria Santoddì –, merito di un sistema di imbuti interni che indirizza i liquidi verso una sorta di camera. Una tecnica, pare, inventata dagli arabi ai tempi della dominazione della Sicilia".

Il retroterra dell’isola quale terra solcata per millenni dalle genti provenienti dall’Europa, dall’Oriente e dal Nordafrica è ben presente in tutta la loro produzione ceramica, a partire dal nome scelto per la loro bottega: "’Pantoú’ come ’dappertutto’, un omaggio ai materiali alla base del fare ceramica, presenti nel 90% della crosta terrestre" raccontano i due giovani, fino al dialogo tra i colori scelti per le decorazioni e il bianco dello sfondo presenti nella serie ‘segnalEtica’, configurata come una variazione delle tipologie di ceramica a figura dell’epoca classica, intarsiata dalla tradizione della foglia d’acanto riletta in chiave contemporanea.

Filippo Donati