Dalla tomba al teatro. Tra camminate, canti e profumi

La terza giornata di ’Prospettiva Dante’ prosegue con tre appuntamenti in programma quest’oggi.

Alle 11 la Tomba di Dante è il punto di partenza di ’Oh, Dante mio!’, itinerario curato e guidato da Alessandro Libertini e Véronique Nah della compagnia Piccoli Principi, che trasformano questa passeggiata attraverso la Ravenna di Dante in un vero spettacolo per tutte le età. L’obiettivo è scoprire il Poeta in ognuno di noi, parte del nostro universo culturale ma soprattutto del nostro quotidiano.

Alle 17 alla Tomba si rinnova l’appuntamento con ’L’ora che volge il disio’, la lettura perpetua della Commedia a cura del Comune di Ravenna e della Fondazione RavennAntica. Il canto X dell’Inferno, celebre per l’incontro con il ghibellino Farinata degli Uberti e l’apparizione di Cavalcante de’ Cavalcanti, padre di Guido, è affidato a Mario Cannella, direttore del Vocabolario Zingarelli.

Infine, alle 17.15, l’appuntamento è nella Sala Corelli del Teatro Alighieri, Dante diventa invece questione di…naso. Protagonista dell’incontro è infatti l’imprenditore Lorenzo Villoresi, creatore di profumi e “naso” sopraffino. Villoresi ha aperto la propria maison a Firenze nel 1990, ha inventato fragranze anche per Gucci e vinto il Premio Coty nel 2006 e quello Flair de Parfum di Vienna nel 2015. La sua carriera di profumiere è iniziata dopo studi di filosofia e un viaggio in Oriente sulle tracce di antiche culture, ma a Ravenna – con il titolo Materie aromatiche e profumi dall’epoca di Dante ai giorni nostri – ci invita a riflettere sugli aspetti olfattivi del tempo e dell’opera di Dante. L’evento si sarebbe dovuto svolgere agli Antichi Chiostri Francescani ma a causa del maltempo è stato spostato a teatro. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili.

Anche domani previsti tre eventi per la quarta giornata del festival. Info e programma: www.prospettivadante.it - segreteria@prospettivadante.it - tel. 351 638 8442.