Dall’alba al tramonto: si accende il Lugo music festival

Si parte con l’alba del 7 giugno si chiude con il tramonto del 3 luglio, nel mezzo le note del Lugo Music Festival, il progetto culturale che ha saputo, negli anni, distinguersi per la capacità di portare la musica in luoghi insoliti. L’inaugurazione è affidata al Concerto all’Alba, uno degli appuntamenti più attesi, che sabato 7 giugno alle prime luci del giorno vedrà eseguire il’ Triplo concerto’ di Beethoven nella monumentale piazza Baracca. L’Orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani, e il Trio René accompagneranno il pubblico in un risveglio collettivo dove la città si accende di una luce nuova con le note di Beethoven.

Il giorno seguente, l’8 giugno, sarà la volta del Concerto al Buio, firmato da Teho Teardo nel giardino privato dell’archivio di Angelo Vintage Archive, sede della collezione di capi vintage più grande al mondo. Nei giorni successivi, la musica di Bach sarà protagonista di una maratona itinerante per violoncello solo con l’integrale delle Suites, interpretata da Jacopo Muratori, che condurrà il pubblico in tre luoghi intimi del centro storico: la chiesa più antica di Lugo, un museo e un oratorio settecentesco. Tra le proposte più suggestive anche il concerto jazz di Chicco Capiozzo e Soul Machine con il cantante britannico Kenn Bailey (con apertura dei Jam Republic), previsto per il 12 giugno tra i filari di vite al tramonto, e l’intimo recital per arpa sola di Agnese Contadini il 14 giugno, dedicato alle musiche di Scarlatti, Fauré e Bach, in un raro esempio di oratorio barocco immerso nella campagna di Belricetto.

Non mancano proposte per le famiglie, come il laboratorio Illustrazioni sonore del 19 giugno, dedicato ai bambini dai 2 ai 10 anni, e ‘Kalinka - Il circo come non l’avete mai visto’, con la Compagnia Nando e Maila, previsto per il 22 giugno. Il 24 giugno sarà la volta dell’artista franco-giapponese Tomoko Sauvage con il suo poetico concerto per acqua, porcellane e microfoni sommersi. Il 26 giugno il Parco del Tondo accoglierà la ‘Grande Festa Africana’, un evento gratuito che vedrà protagonisti i trampolieri togolesi Afuma, con laboratori per bambini, cena etnica e il concerto live del duo Kora Hero Duo, con Pablo della Maggiora alle percussioni e Alieu Saho, kora e voce. La chiusura del festival, il 3 luglio, sarà affidata ai jazzisti Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini, che si esibiranno accanto alla millenaria pieve di Santa Maria in Fabriago, con un programma che attraversa i ritmi dell’America latina. Informazioni su lugomusicfestival.org.

Matteo Bondi