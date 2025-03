Dall’alluvione al Superbowl ‘Andrew’ e la connessione universale

Faenza non è solo ceramica e tradizione, ma anche innovazione tecnologica. In città opera, infatti, ‘Andrew’, marchio storico nelle telecomunicazioni, specializzato in coperture radio in aree specifiche. In contesti con alta concentrazione di dispositivi, come ospedali, stadi o fiere, la connessione internet può deteriorarsi. Lo stesso accade in auto o treno, specialmente in gallerie. Durante l’alluvione, il danneggiamento delle cabine telefoniche e l’affollamento hanno reso il segnale wifi quasi inesistente. Un operatore ha installato una stazione mobile in piazza del Popolo per garantire la copertura. In stadi affollati, la rete può collassare, impedendo anche l’invio di messaggi.

‘Andrew’, con sede a Faenza, fornisce soluzioni per ottimizzare il segnale wifi in situazioni critiche. Con un team di ingegneri, sviluppa tecnologie adottate nei maggiori eventi internazionali. L’azienda, attiva dal 1937, era stata ridimensionata nel 2007 dopo l’acquisizione di CommScope. Con il recente passaggio ad Amphenol Corporation, il marchio è tornato centrale. La sede italiana, in via Mengolina, è un polo strategico. Fondata nel 1990 come Tekmar, l’azienda ha progettato sistemi di copertura cellulare per eventi globali come le Olimpiadi di Sydney 2000. Le sue soluzioni garantiscono connettività in metropolitane, aeroporti, treni e ospedali. Oggi impiega 40 specialisti (4.000 nel mondo con le consociate). "L’Italia ha un ruolo strategico", spiega Barbara Ghini, senior director brand e global marketing. L’azienda ha avviato iniziative per la sostenibilità, come il "refurbishing" delle antenne cellulari. Dalla tecnologia 2G degli anni ‘90 al 5G attuale, ‘Andrew’ già lavora sulle reti 6G, previste entro il 2030. Le soluzioni sviluppate a Faenza trovano applicazione globale. Un esempio eclatante è il recente Superbowl al Superdome di New Orleans, dove la copertura wireless è stata garantita grazie alla tecnologia ‘Andrew’. L’azienda ha fornito un’infrastruttura di rete avanzata, in grado di gestire un traffico dati elevatissimo, assicurando agli spettatori e agli operatori un’esperienza di connessione senza interruzioni. Il successo di questa implementazione dimostra la qualità delle soluzioni progettate a Faenza e la loro affidabilità in eventi di portata globale. "Questo successo è una prova concreta dell’eccellenza che il nostro team porta avanti", sottolineato Marianna Fabbri, senior director of product line management. Il ritorno del marchio ‘Andrew’ rappresenta quindi un’importante opportunità non solo per Faenza, ma per tutto il settore delle telecomunicazioni.