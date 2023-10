Dall’alluvione alla tavola: "Così è nata un’amicizia"

A volte può capitare che un evento avverso si trasformi nel punto di partenza per qualcosa di veramente bello. E’ accaduto in via Trieste a Lugo, dove l’alluvione del maggio scorso ha colpito molto forte, mettendo in ginocchio decine di famiglie. Pochissimi si sono ‘salvati’, e tra questi c’è Felice Innocenti, residente in via Trieste, che afferma: "Sono stato miracolato, la mia casa non si è allagata, così sono andato ad aiutare le famiglie che avevano avuto danni e in questo aiuto ho capito che non c’erano solo delle necessità materiali, ma anche il bisogno di parlare, di approfondire ciò che si provava". Miracolato sì, ma anche previdente: dieci anni fa, quando Felice fece ristrutturare la casa, ebbe l’idea di far rialzare il terreno di 50 centimetri, visto che la zona si era allagata altre volte. Sta di fatto che da cosa nasce cosa: "Durante l’alluvione – racconta Felice – ho ospitato per 4-5 giorni due coniugi miei vicini di casa, organizzando gli spazi con la collaborazione dei miei figli. Ma a poco a poco abbiamo cominciato a conoscerci anche con gli altri vicini: prima, a dir tanto, ci conoscevamo di vista, ma questa è stata l’occasione per parlare e fare davvero amicizia".

E di qui è nata l’idea che ha preso forma qualche giorno fa: proprio dove, in occasione dell’alluvione, via Trieste era più allagata, i residenti si sono ritrovati per un pranzo. "Il 90% delle famiglie ha aderito all’iniziativa – racconta Felice – ci siamo ritrovati in 45 persone e abbiamo cucinato tre ‘porcetti’ allo spiedo, un’usanza della Sardegna, la mia terra d’origine. Ho visto veramente la voglia di socializzare, tant’è che abbiamo stabilito di ripetere l’iniziativa il 18 maggio 2024, anniversario dell’alluvione. Nel frattempo, abbiamo creato un gruppo WhatsApp, denominato ‘Amici di via Trieste’, per tenerci sempre in contatto e per aiutarci in qualsiasi caso di bisogno". Non solo: durante e dopo l’iniziativa conviviale, ciascuno dei ‘partecipanti ha scritto una sua frase per commentare l’esperienza vissuta. Qualcuno ha scritto: "Siamo tutti insieme appassionatamente a goder di questo pasto vivacemente, un grande grazie per questa iniziativa che della strada ha creato un’occupazione abusiva, sperando ci cresca il desiderio di unità per aprirci e diventare comunità".

Lorenza Montanari