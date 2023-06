Dalle missionarie 10mila euro agli alluvionati

L’associazione Amici delle missionarie dell’Immacolata ha donato 10mila euro a sostegno di chi nell’alluvione ha perso tutto. L’annuncio è stato dato i nel corso del mercatino di beneficenza e solidarietà, svoltosi ieri in piazzetta Serra per aiutare le missionarie che operano in diverse parti del mondo per i più poveri e bisognosi, soprattutto per i bambini.

L’associazione Amici delle missionarie dell’Immacolata è una realtà della quale fanno parte molte persone in tutta Italia ma in particolare a Ravenna, dove si trova un importante nucleo storico che fa riferimento a Gabriella Fresa e Desideria Ferruzzi.

Ieri mattina ha partecipato al mercatino di beneficenza di piazzetta Serra anche una delle suore che da sempre si è dedicata alle missioni, si tratta di suor Bertilla, vero punto di riferimento.