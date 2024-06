"Dalle moto all’arte, una vita dietro l’obiettivo"

Quando in piazza a Castel Bolognese è arrivato il commissario Figliuolo, qualche tempo fa, lui era lì, con la piccola telecamera a riprendere: ancora oggi, a 91 anni, è sempre viva la passione di Angelo Minarini per le immagini, per la fotografia, una passione nata quando aveva appena smesso i calzoni corti e la guerra era finita da pochi anni. Oltre settant’anni di vita e di professione per lo storico fotografo castellano che recentemente, per iniziativa del figlio Francesco, da anni proiezionista del cinema Moderno, apprezzato regista e documentarista, ha raccontato in un docufilm proiettato con grande successo: due ore di colloquio col figlio, corredate da foto d’epoca. Furono le prime gare di motocicletta nel circuito delle Bocche dei Canali a Faenza, all’avvio degli anni Cinquanta, ad accendere quella passione per immortalare la velocità e quando le gare si spostarono al circuito di Imola ecco Minarini correre là, sempre in bicicletta, a scattare foto, tanto che il Museo Costa è ricco di gigantografie firmate da lui. Dalle moto alle chiese, al museo della Ceramica di Faenza, poi i gioielli monumentali di Ravenna su incarico della Soprintendenza, in parallelo con l’attività in negozio aperto nel 1963 in via Garavini, tuttora aperto. "I miei genitori erano andati ad abitare a Riolo Bagni, come si chiamava allora. Il babbo, Francesco, aggiustava gli orologi in casa, la mamma Maria era casalinga. E io sono nato a Riolo, era il 1933. Poi prima della guerra siamo tornati a Castel Bolognese, in via Roma, al numero 5".

Lei nel ‘43 aveva dieci anni, cosa ricorda della guerra?

"Tanti particolari, ma soprattutto le bombe. Pensi che la prima cadde a una settantina di metri da noi e centrò la casa di Tommaso Morini, il primo sindaco di Castello dopo la Liberazione. E siccome mio padre era stato richiamato, io e la mamma andammo ad abitare dalla zia vicino al fiume. Ma poi quando il fronte a fine ‘44 si fermò proprio sul Senio ce ne tornammo a Castel Bolognese, era troppo pericoloso restare là".

Quando le venne la passione per la fotografia?

"Più o meno a 16/17 anni, avevo una Contessa Nettel reflex di legno, cominciai a fotografare i miei amici calciatori al campo sportivo. Poi guardando le foto dei corridori in moto, ricordo ad esempio Lorenzetti, che un mio amico si faceva spedire, rimasi incantato dai loro occhi dietro agli occhiali e mi dissi che anch’io avrei voluto scattare foto così. Comperai un teleobiettivo spendendo 102mila lire, somma enorme all’epoca…"

Negli anni Cinquanta le moto correvano a Faenza nel circuito delle Bocche dei Canali, a Imola, a Marina Romea e in altri circuiti cittadini…

"Cominciai nel circuito di Faenza, poi più tardi puntai su Imola, andavo in bicicletta… Riuscii a farmi alcuni amici nell’organizzazione e piano piano ottenni i lasciapassare. Pensi che fui l’unico a fotografare, alla Coppa d’Oro Shell, le ultime corse del pilota rhodesiano Ray Amm durante le prove, all’indomani alla curva della Rivazza uscì di pista e morì. Era l’11 aprile 1955".

Immagino che fra i tanti piloti lei abbia fotografato campioni come Provini e Agostini…

"Naturalmente. Con Agostini poi siamo negli anni Sessanta… A quel tempo avevo la licenza da fotografo da un pezzo…"

Da quando?

"La presi il 15 giugno 1951, ormai sono 73 anni, così mio padre si sarebbe messo il cuore in pace. Non avevo nessuna voglia di fare l’orologiaio come lui avrebbe desiderato…"

Sviluppava lei?

"No, portavo i rullini a Donati, a Faenza. Ovviamente in bici…"

Ma lei non ha fotografato solo le corse in moto…

"Certo che no! Nel 1961 l’allora ispettore onorario alle antichità, il medico castellano Antonio Corbara, grande esperto d’arte, mi incaricò di fotografare tutti gli arredi e i quadri di un sacco di chiese, così da fare un inventario come mai era stato fatto. Poi nel ‘63 aprii il negozio qui a due passi dalla piazza, e mi sposai, con Gabriella. Analoghi lavori di fotografia e catalogazione nel corso degli anni li ho fatti al Museo delle Ceramiche di Faenza su incarico dell’allora direttore Giuseppe Liverani, era il ‘73, me lo fece conoscere Andrea Emiliani, e ho finito negli anni Novanta; e foto ne ho fatte tante anche a Ravenna per incarico della Soprintendente Anna Maria Iannucci".

Lei si è cimentato anche con la cinepresa, se non sbaglio…

"Vero. Ho cominciato negli anni 60, ad esempio feci riprese dell’alluvione del ‘66. Pensi che mio figlio Francesco ha recuperato molti filmati che avevo fatto su Castel Bolognese e li ha proiettati come cinegiornali, compreso quello dell’inondazione di 58 anni fa. E comunque io fra il ‘69 e il ‘70 ho anche realizzato due cortometraggi con cui ho vinto premi!"

Carlo Raggi