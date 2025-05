Dalle navette ai parcheggi scontati. Ancisi, 8 pillole per i mali del centro

Alvaro Ancisi, candidato sindaco della Lista per Ravenna/Lega-PDF e della lista Ambiente & Animali, sintetizza in pillole il proprio programma relativo al centro storico di Ravenna. "In una città congestionata come la nostra – scrive –, le Ztl devono essere strutturate e disciplinate meglio. Il rilascio dei permessi deve tener conto dell’alto numero delle persone sole che, per anzianità o per malattie o impedimenti, richiedono il sostegno di familiari non più presenti o di assistenti domestici, infermieri, operatori sanitari o sociali, fisioterapisti, callisti, ma anche del bisogno che esse mantengano relazioni psico-affettive coi nuclei familiari di base".

Oltre a navette ecologiche tra i parcheggi scambiatori del Cinema City e del Pala de André e il centro storico, gratuite il sabato pomeriggio e nei festivi, propone la realizzazione, fuori dal centro storico, di almeno un’area di stoccaggio e movimentazione, dove concentrare i grossi furgoni e i camion. "Per gli smistamenti e le consegne finali delle merci – precisa –, servono mezzi più piccoli e leggeri, ottimizzandone i percorsi per minimizzare gli spostamenti". Ancisi chiede anche che "il Comune convochi urgentemente un tavolo tecnico con l’obiettivo di ottenere dai proprietari degli immobili, almeno per tre anni, una sostanziale riduzione dei canoni di affitto diventati insostenibili. Lo sconto praticato sarà compensato con la riduzione o il taglio di imposte comunali".

Nel programma del candidato sindaco ci sono anche parcheggi scontati per i lavoratori del centro storico e la proposta di riportare a strisce bianche il parcheggio in piazza della Resistenza, quale possibile punto di ingresso pedonale al centro storico tramite il percorso sulle mura storiche opportunamente riqualificato, e quello di piazzale Spik in viale Randi, di fronte all’ex pronto soccorso, strategico per le visite alle persone ricoverate nell’ospedale. Infine, Ancisi sostiene lo stop a nuovi supermercati e la cura di arredo, aree verdi, viabilità e spazi pubblici.