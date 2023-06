Dalle parate alle parole Pagliuca versione scrittore

Narrativa, sport, tradizioni romagnole e videoproiezioni russiane, armocromia e un aiuto agli alluvionati sono gli ingredienti di ‘E… state con noi’, nove incontri in programma il mercoledì sera a Russi, alle 21.15, in piazzetta Dante. La rassegna è organizzata da Raffaella Sangiorgi, titolare del bar Centrale e Miranda Blosi di LibriMi, libreria e giocattoli al 118 di corso Farini. Le organizzatrici colgono l’occasione per dare un aiuto a due realtà particolarmente colpita dall’alluvione: Sangiorgi, che è sommelier, nelle serate proporrà vini delle aziende di Modigliana. Blosi dal canto suo, ha fatto un accordo con gli editori, per cui insieme doneranno libri alla biblioteca Manfrediana di Faenza. Si comincia domani alle 21,15 con il calciatore Gianluca Pagliuca, una carriera da portiere fra i pali di Sampdoria, Inter e Bologna. Pagliuca sarà insieme al giornalista Federico Calabrese, con cui ha scritto "Volare Libero", Minerva editore, in cui racconta la sua storia. Marco Vichi, scrittore e giallista toscano presenterà il 2 luglio "Nulla si distrugge", la quindicesima avventura del suo commissario Bordelli. ‘Armocromia’ è titolo della serata del 12 luglio. La russiana Alessandra Forlani, di professione consulente di immagine parlerà del ‘potere dei colori’ e di come le donne insegna alle donne "a amare se stesse imparando a valorizzarsi ogni giorno". Il 19 luglio Eraldo Baldini e Davide Gnola direttore del museo della Marineria di Cesenatico presenteranno il loro "Pirati e corsari del mare di Romagna". Il 26 luglio si scherza con Chiara Moscardelli che presenta il suo "Io e Rhett. Storia del mio gatto e di tutto quello che ho imparato da lui sulla vita, la felicità e gli uomini". Il 2 agosto serata con Marco Balzano, poeta e scrittore, premio Campiello, e finalista al premio Strega nel 2018 con "Io resto qui" che porta "Caffè Royal". Il 9 agosto Enrico Franceschini, storico corrispondente dall’estero de la Repubblica, in ‘Come girare il mondo gratis’ racconta i suoi 40 anni di giornalismo. Il 23 agosto Maria Adele Ciani presidente del circolo fotografico della Pro loco, presenta una serie di videoproiezioni. Il 30 agosto Davide Cassani, chiude con ‘Ho voluto la bicicletta. Come il ciclismo mi ha insegnato a vivere’.

Claudia Liverani