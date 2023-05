Dalle primi analisi nessuna criticità Riscontrata una limitata presenza di etanolo

Per valutare eventuali ricadute ambientali sono stati effettuati diversi prelievi per la ricerca di metanolo, etanolo e biossido di zolfo. In particolare è stata riscontrata una limitata presenza di etanolo ed esclusa la presenza di metanolo e biossido di zolfo. I tecnici di Arpae hanno posizionato in via Malpighi, all’interno della zona di protezione fissata attorno alla ditta, anche un campionatore ad alto volume per il campionamento di microinquinanti, i cui risultati saranno disponibili nei prossimi giorni. La centralina dell’aria di Arpae posizionata a parco Bertozzi a Faenza e il mezzo mobile a a Cotignola in via Cairoli non hanno evidenziato valori di inquinanti diversi da quelli normalmente riscontrabili.

Sul posto anche il personale del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale che ha realizzato argini in terra per evitare l’eventuale immissione delle acque di spegnimento nei canali consorziali che si immettono nel Fosso Vecchio.