Dalle sagre di paese all’evento Vuitton

Nati per ’imbucarsi’ e per portare allegria alle feste. Così alla fine l’esplosività contagiosa dei Musicanti di San Crispino, banda musicale itinerante già molto nota in Romagna, ha varcato i confini nazionali, ‘conquistando’ niente di meno che Parigi. Contattati per l’evento aziendale di una delle più importanti e blasonate case di moda, Louis Vuitton, meno di un mese fa i Musicanti nostrani si sono recati in Francia e, in giacca e cravatta, hanno portato la loro musica dirompente e la simpatia romagnola alla conoscenza di centinaia di invitati provenienti da tutto il mondo.

"Lo scorso anno ci siamo esibiti ad un matrimonio al quale erano presenti numerose personalità – racconta Denis Valentini, fondatore e presidente dell’associazione Musicanti di S.Crispino –. Tra questi c’era l’amministratore di questa ‘maison’ che il mese scorso ci ha voluto per un evento aziendale di tre giorni a Parigi a cui hanno partecipato oltre 400 persone da tutti i continenti. Avevamo già partecipato ad eventi importanti ma questo è sicuramente il più importante fuori dai confini nazionali".

Sicuramente un’esperienza non convenzionale per i Musicanti di San Crispino, costituiti come banda ben ventiquattro anni fa da Valentini e da Gianluigi Staffa "detto Bubi, siamo quasi coetanei e suonavamo insieme in altri gruppi. Nel 1999/2000 abbiamo avuto l’idea: ci piaceva il modo di suonare così conviviale, e per questo ci siamo detti di andare davanti al bar con strumenti acustici, senza impianto, e camminando su e giù per la strada. Un tamburo, un fiato, una chitarrina. La prima uscita eravamo in tre. Poi già dalla volta dopo eravamo in cinque, e nelle successive in nove, man mano chiamavamo altri amici che si univano. Il nostro intento era irrompere alle feste, anche dove non eravamo invitati, suonando".

Uno show giocoso improntato sull’allegria che nel giro di qualche anno ha conquistato la Romagna e non solo. "I primi anni abbiamo partecipato a molte feste di paese, sagre ed eventi soprattutto nel Faentino – spiega Valentini –. Oggi siamo cresciuti, partecipiamo ancora ad eventi pubblici ma sono molti di più gli eventi privati, i matrimoni e appunto gli eventi aziendali. In media abbiamo circa ottanta date all’anno. Il numero di musicisti varia in base alle disponibilità di ciascuno. Generalmente andiamo in giro con circa quattordici persone, ma in Romagna cerchiamo sempre di essere di più. Alla fine attorno ai musicanti ruotano circa una ventina di musicisti".

Anche il repertorio è tutto un programma: "Abbiamo un nostro repertorio abbastanza vasto – prosegue Denis Valentini –, che generalmente accontenta tante generazioni. La particolarità è che arrangiamo i pezzi suonandoli come banda. Arriviamo anche alla musica dance, e comunque cerchiamo di adattare il repertorio in base agli eventi e alle richieste degli organizzatori".

Una banda sui generis, con un nome decisamente inconfondibile: "San Crispino è il patrono dei calzolai – conclude Valentini -. E noi nasciamo come musicisti itineranti, perciò il nostro nome è un tributo al Santo. Senza la suola delle scarpe infatti, e quindi senza calzolai, non avremmo potuto fare questo mestiere".

Damiano Ventura