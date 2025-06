’Dalle sette alle nove’, spettacoli per i bambini

Da venerdì 13 a giovedì 26 giugno andrà in scena ’Dalle 7 alle 9’, rassegna dedicata ai più piccoli con teatro, giochi e picnic sul prato. Saranno tre gli appuntamenti, organizzati da Drammatico Vegetale / Ravenna Teatro per un pubblico a partire dai tre anni: inizieranno alle 19 al Teatro Rasi e termineranno con un aperitivo sull’erba. La prima attività sarà venerdì 13 giugno e avrà per titolo Giardino, un testo in cui le foglie e il verde creano storie per piccoli dai 4 anni; il secondo appuntamento sarà venerdì 20 e vedrà protagonista il creatore, coordinatore e animatore, per oltre trent’anni, del centro ’La lucertola’, Roberto Papetti, in Il sole della Mancia... e altri spettacoli donchichiotteschi, una festa legata alla celebre figura nata dalla penna di Miguel de Cervantes, mentre il terzo spettacolo, giovedì 26, sarà Thioro. Un cappuccetto rosso senegalese, una reinvenzione dal respiro africano di Cappuccetto rosso che vede in scena gli eredi artistici di Mandiye N’Diaye.

Gli spettacoli inizieranno alle 19 e termineranno con un picnic da gustare in giardino tra giochi e sorprese. Il cestino si può portare da casa o prenotare in teatro entro il giorno prima: bambini 6 euro, adulti 10 euro, ingredienti biologici e di commercio equo a cura di Villaggio Globale.

Al termine degli spettacoli e del picnic sul prato ci sarà spazio per un ’Ippodromo per in-fanti’, una corsa ippica a ostacoli, al trotto e al galoppo. Allestimento a cura di Drammatico Vegetale.

Gli uffici di Ravenna Teatro sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, tel. 0544 36239.

Biglietti, ingresso unico 5 euro, promozione famiglia tre spettacoli, prenotazione obbligatoria, acquisto e ritiro il primo giorno: (9 ingressi) 40 euro, 12 ingressi) 50 euro. La biglietteria apre un’ora prima nel luogo di spettacolo, cell. 333 7605760.