Dalle sterpaglie fuoco fino al vicino: denunciato 50enne

La sua intenzione era presumibilmente quella di eliminare alcune sterpaglie, così come accade quando ci prendiamo cura dei nostri giardini. Ma, almeno secondo quanto ipotizzato dall’accusa, il metodo che ha scelto - il fuoco - gli è probabilmente sfuggito di mano. Di fatto un ultra-cinquantenne di Traversara di Bagnacavallo finora incensurato, si è ritrovato martedì scorso denunciato a piede libero dai carabinieri della locale Compagnia per incendio colposo. Le fiamme, partite dal materiale raccolto nel suo cortile e depositato a ridosso di un muretto di confine, hanno infatti finito con il coinvolgere una catasta di materiali - perlopiù legno e plastica - accumulati sul cortile del vicino. Una volta estinte le fiamme, i militari intervenuti sul posto e, dopo alcune verifiche, hanno attribuito all’ultra-cinquantenne la paternità su quel rogo. Dal punto di vista tecnico, l’incendio colposo è un reato riguarda chi metta in pericolo particolari beni giuridici in maniera tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità.