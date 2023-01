Dall’ex Sarom ad Agnes a via Baiona Tutti investono nell’idrogeno verde

L’Emilia-Romagna punta alla produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. L’obiettivo è la realizzazione di nuovi siti di ‘energia pulita’, soprattutto nelle zone dove ci siano insediamenti produttivi energivori, come ceramiche, cementifici, cartiere, petrolchimici e sistema della logistica. E proprio per questo la produzione dei nuovi impianti dovrà sviluppare una potenza tra 1 e 10 megawatt. "Già dalle prossime settimane, la Regione comincerà a sostenere gli investimenti delle imprese interessate con un primo finanziamento, a fondo perduto, di 19,5 milioni di euro, con risorse del Pnrr" ha spiegato l’assessore regionale Vincenzo Colla.

La Giunta regionale, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, ha avviato la procedura per approvare, entro il 31 gennaio 2023, un primo bando che andrà a selezionare progetti per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, individuate dalla pianificazione urbanistica dei Comuni, unitamente a uno schema di accordo da sottoscrivere col ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica (Mase). L’idrogeno verde rappresenta la variante pulita dell’idrogeno: non è presente in natura e si ottiene attraverso le fonti rinnovabili, con il processo di elettrolisi, dalla cui successiva trasformazione si ottengono energia e vapore acqueo, senza generare effetti inquinanti. Può essere utilizzato nel campo dell’autotrasporto, ma anche come ‘carburante’ green delle navi di ultima generazione e dove sono presenti grandi complessi industriali ‘energivori’, come il distretto chimico, ad esempio. A Ravenna, già da tempo, sono in corso progetti che puntano sull’idrogeno green. È il caso di Agnes, parco eolico e fotovoltaico al largo delle coste ravennati. Le società interessate – la ravennate Qint’x e Saipem – puntano a realizzare l’investimento in ambito portuale e hanno già l’area a disposizione. Si tratta del più grande impianto per ora previsto in Italia, capace di produrre fino a 60 megawatt di energia. Nei piani degli investitori c’è l’avvio della produzione nel 2026, tempi burocratici permettendo.

Un progetto che ha le caratteristiche per partecipare al bando della Regione, è quello dell’Autorità di sistema portuale per l’area ex Sarom. Si tratta di un impianto fotovoltaico da 20 megawatt, che si sviluppa su un terreno di circa 36 ettari, già bonificato da Eni, abbinato a 4 megawatt di idrogeno verde. L’impianto di Ravenna della Marcegaglia, inoltre, per la sua valenza all’interno del gruppo, potrebbe diventare il primo impianto italiano a produrre acciaio green. Questo grazie all’ impianto siderurgico che sta sorgendo nella cittadina svedese di Boden, che sarà completamente a emissioni zero, in quanto alimentato solo con idrogeno verde. Lo stanno realizzando Marcegaglia e la società siderurgica svedese H2 Green Steel: l’obiettivo potrebbe essere quello di estendere questa tecnologia a Ravenna. Un altro esempio viene da Alfonsine, dove è presente l’azienda Ceramica Santa Maria, dal 2021 parte della multinazionale inglese Gruppo Victoria. Grazie alla partnership con Hera, lo stabilimento utilizzerà energia prodotta da pannelli fotovoltaici e da un impianto per 2 megawatt di idrogeno verde.

lo. tazz.