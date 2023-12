Dall’inglese al dialetto, quante se ne scoprono

Un altro volume va ad arricchire la collana Romagna Says della casa editrice Tempo al Libro di Faenza. Ha infatti visto le stampe ‘Dil mo in dialet!’, scritto da Mattia Liverani e Mauro Gurioli. Il libro si basa "su un’idea semplice e innovativa – scrivono gli autori –: tradurre le parole e le espressioni romagnole in inglese, e viceversa. La lingua italiana è molto pigra e accetta tante parole inglesi senza tradurle, ma in Romagna, almeno per questa volta, le cose sono andate diversamente: cento parole ed espressioni inglesi usate in italiano sono entrate, per la prima volta nella storia, nel regno linguistico della nostra meravigliosa terra romagnola. Cus’ëla la "cheesecake"? Dai, va là, mo l’è un dôlz d’furmàj! ‘Dil mo in dialet!’ è quindi un libro ‘trilingue’ che abbraccia con ironia molti aspetti della cultura romagnola, dal cibo alla musica, dai performer alle particolarità linguistiche, per una lettura leggera ma animata dalla consapevolezza che anche il romagnolo è una lingua, e come tale va trattato.

Ogni pagina del libro propone la traduzione in romagnolo (letterale o creativa) di una parola o di un’espressione inglese, la traduzione in italiano di tutte le parole romagnole, una simpatica storia per contestualizzarne l’uso". Mauro Guriolo, fondatore della casa editrice Tempo al Libro e autore fra le altre pubblicazioni dell’abbecedario romagnolo ‘Tànt par cminzê’, in questa avventura si è avvalso della collaborazione di Mattia Liverani, curatore appunto della pagina web Romagna Says. Il libro è già disponibile, a nove euro, nelle librerie di Faenza, Lugo, Imola, Ravenna, Forlì e Cesena e in altri punti vendita locali che valorizzano il progetto editoriale della casa editrice Tempo al Libro. Per informazioni info@tempoallibro.it.