Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Boati Maestra 24 anniIncidente autostradaSuperbonusSagre oggiMercatini usato
Acquista il giornale
CronacaDall’innovazione alla sicurezza. Romagna, ecco le imprese top
11 ott 2025
REDAZIONE RAVENNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Dall’innovazione alla sicurezza. Romagna, ecco le imprese top

Dall’innovazione alla sicurezza. Romagna, ecco le imprese top

Excelsa, il riconoscimento di Confindustria, ha messo sotto la lente una trentina di eccellenze .

Excelsa, il riconoscimento di Confindustria, ha messo sotto la lente una trentina di eccellenze .

Excelsa, il riconoscimento di Confindustria, ha messo sotto la lente una trentina di eccellenze .

Le imprese eccellenti della Romagna tornano protagoniste di Excelsa, la rassegna biennale ideata da Confindustria Romagna per mettere in evidenza le aziende che si sono distinte in specifici ambiti. L’iniziativa si è tenuta al Mare Pineta Resort di Milano Marittima coinvolgendo le realtà individuate dalle giurie tecniche in sei categorie: comunicazione di impresa, innovazione, internazionalizzazione, lavoro, sicurezza, sostenibilità. Accanto a queste, le categorie speciali Impresa Femminile, riconoscimento dove la presenza femminile è rilevante, e Under 40 per le realtà fondate da giovani con meno di 40 anni. "È importante riconoscere il merito di chi ha saputo trovare percorsi e soluzioni nuove nel proprio ambito di attività - ha detto Mario Riciputi, presidente di Confindustria Romagna - questo palco testimonia la salute e la grande vitalità del tessuto produttivo della Romagna". "Le imprese eccellenti di oggi rappresentano un motore di crescita, lavoro e sviluppo per l’intero territorio regionale", ha dichiarato il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla.

Ecco l’elenco. Comunicazione d’impresa: Elfi, Eurovo, Mc, Myo, Santa Monica. Innovazione: Components Engine, Marini, Mase Generators, Nuhpro. Internazionalizzazione: Indel, Kira Technology, M-Live, PrefabbricatI Santerno, Vulcaflex. Lavoro e risorse umane: Astim; Fincasale, Onit, Vem Sistemi. Sicurezza: Gruppo ormeggiatori del porto di Ravenna, Impresa compagnia portuale, Orion engineered carbons, Pesaresi, Solimar. Sostenibilità:

Bunge Italia, Cabot italiana, Consorzio per le risorse energetiche, Dosi, Gilmar divisione industria, Gruppo Villa Maria, Lumed. Categoria speciale impresa femminile: Cabot italiana, Fincasale, Mase generators, Mc, Myo, Nuhpro. Categoria speciale under 40: Fincasale, Nuhpro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata