Dall’Iroman alla Bob Summer Cup. Un anno all’insegna dello sport

Cervia punta sul turismo sportivo. Saranno centinaia gli eventi in programma quest’anno, numero che comprende quelli di organizzazioni esterne che hanno scelto Cervia per le sue caratteristiche, i suoi impianti e i suoi servizi; quelli di organizzazioni locali che richiamano turisti; quelli delle associazioni sportive cervesi. Tra gli appuntamenti ormai consolidati, che attirano in città migliaia di persone e contribuiscono ad allungare la stagione, sono confermati: la seconda edizione della Cervia Run, che si correrà dal quartier generale del bagno Marco 184 il 22 e 23 marzo e la Granfondo Via del Sale Fantini Club, dal 4 al 6 aprile, giunta alla 28^ edizione, gara che attira ogni anno migliaia di persone. E poi i tornei di calcio giovanile, organizzati da Adriasport, che nei mesi da aprile a giugno vedranno calciatori in erba da tutta Italia sfidarsi allo stadio e nei campi cittadini per vivere giornate di sport, mare, aggregazione e nuove amicizie. Grande attesa per Ironman Italy Emilia-Romagna, dal 18 al 21 settembre, evento che dal 2017 trasforma Cervia nella capitale del triathlon: l’evento nella città del sale, infatti, è il più grande al mondo e l’unico con gare su tre distanze in un solo weekend. E ancora Fitri – Campionato Italiano di triathlon sprint, il 27 e 28 settembre: il più importante evento della Federazione Italiana Triathlon.

La novità di quest’estate è invece la Bobo Summer Cup Padel, che dal 18 al 20 luglio vedrà l’icona del calcio italiano Christian Vieri e i suoi amici ex atleti sfidare i loro fan in partite piene di emozioni e divertimento.

Sono confermati anche gli appuntamenti tra sport e spettacolo. È il caso della 1000 Miglia, con arrivo il 19 giugno. È stata scelta ancora Cervia per la finale del campionato mondiale offshore 4° Grand Prix, che si svolgerà dal 20 al 22 giugno e regalerà tre giorni di emozioni. È stato confermato, inoltre, al circolo tennis di Milano Marittima, l’11 e 12 luglio, il Vip Master, organizzato da Mario e Patrick Baldassari. Giunta alla 34^ edizione, la manifestazione negli anni ha visto la partecipazione di un centinaio di personaggi celebri dello sport, della cultura e dello spettacolo, che ogni anno attirano migliaia di spettatori e i riflettori di stampa e tv nazionale. Si confermano, poi, di grande valore, per incrementare le presenze in città, strutture d’eccellenza come le Siepi, l’Adriatic Golf Club Cervia, i circoli tennis, il Circolo Nautico Amici della vela, il palazzetto dello sport e il nuovissimo Sombrero Skatepark. Intensa anche l’attività delle 36 associazioni che aderiscono alla Consulta dello Sport del Comune di Cervia e che tutto l’anno promuovono lo sport e organizzano iniziative.

Ilaria Bedeschi