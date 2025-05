Dallo spaccapietre al pettinatore di canapa. I mestieri spariti

Quando si guarda la Romagna del passato vengono alla mente soprattutto dei più anziani, lavori pressoché scomparsi ovunque. Oggi la figura dla bugadêra (della lavandaia) che lavava e sbatteva i panni nel lavatoio, dove c’era, oppure nei fiumi o canali, per ragioni che sappiamo, non si trova più; così pure e’ strazér (lo stracciao o stracciarolo) la cui voce si udiva nei paesi urlando: "Strez, fër vëc, pël d’cunej, don, curì!" (stracci, ferro vecchio, pelle di conigli, donne accorrete!). Ricordo poi e’ rudaren (l’arrotino), che passava chiedendo se c’erano coltelli, cesoie o altro da arrotare.

Un lavoro molto faticoso era poi quello del macaren (lo spaccapietre) che spesso sotto il sole cocente ha fatto sudare tanti lavoratori; per non parlare del Pasadór (traghettatore), cioè colui che aiutava a passare da una parte all’altra del fiume in mancanza di ponti. E non pensate al Caron dimonio dantesco. Il termine Pasadór fa subito venire in mente il noto brigante romagnolo Stefano Pelloni, così soprannominato per il mestiere suo o del padre, e definito poi da Pascoli "Il Passator cortese". Siccome poi in Romagna la coltivazione della canapa è stata diffusa almeno fino all’immediato dopoguerra, esisteva e’ canavér (il pettinatore di canapa) che separava i fasci di qualità da quelli scadenti.

Nelle case poi, specie di campagna, passava di tanto in tanto e’ pisêr (il pescivendolo) e ricordo che da bambino le famose canocchie e poverazze costavano poco, a differenza di oggi. Una figura curiosa era quella de’ sansêl (Il sensale), che era presente per la chiusura di contratti che si concludevano con la stretta di mano dei contraenti. Altre figure meriterebbero considerazione come quelle di certe donne che facevano lavori di sartoria e mangiavano e spesso dormivano a casa dei datori di lavoro. Un mondo che non c’è più.

Nevio Spadoni