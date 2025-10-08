Damiano e Novello unite. I sindacati bocciano l’idea: "Basta classi pollaio"

L’ipotesi di unificare gli istituti comprensivi San Pier Damiano e Novello, avanzata dall’Amministrazione per risolvere la questione legata alla media di via Ghiselli, non piace ai sindacati. "Il 2 ottobre – dicono Cisl, UIl scuola e Snals – ci siamo seduti al tavolo con i rappresentanti del Comune per confrontarci sulle nuove proposte riguardanti il futuro dell’ic San Pier Damiano. Durante il confronto, purtroppo, abbiamo constatato che tutte le parole spese nell’incontro informale erano state disattese; l’Amministrazione ci ha presentato una nuova ipotesi che, a sua detta, doveva essere molto diversa dalla precedente e che avrebbe salvaguardato l’istituto comprensivo, e cioè l’unificazione degli istituti Damiano e Novello e la conseguente riorganizzazione degli stradari, che indicano in quale scuola iscrivere i propri figli in base alla residenza. Secondo il Comune quella proposta sarebbe l’unica posizione possibile".

I sindacati esprimono netta contrarierà verso la soluzione prospettata, chiedendo un incontro con tutti i soggetti coinvolti: sindaco, dirigenti scolastici, provveditore e personale scolastico. "Come Cisl, Uil e Snals – concludono – sosteniamo che si dovrebbe usare la denatalità, utilizzata per giustificare la decisione di accorpare i due istituti, come una risorsa; essa rappresenterebbe l’occasione per consentire ai docenti di lavorare in classi meno affollate e non in classi pollaio".

Sulla questione interviene anche la Cgil annunciando, nel frattempo, una nuova richiesta di confronto da parte di Palazzo Merlato. "Nella mattinata di oggi (ieri, ndr) – abbiamo ricevuto la richiesta di incontro da parte dell’Amministrazione comunale per aggiornamenti relativi all’Istituto comprensivo Damiano". L’ultimo incontro del 2 ottobre, prosegue la Cgil, "ci consegnava esiti che ancora una volta aprivano ad ipotesi lontane, non coerenti con le istanze e sollecitazioni presentate dalle organizzazioni sindacali. A seguito delle pressioni avanzate in queste ultime settimane, interpretiamo l’invito pervenuto nella giornata odierna come messaggio meritevole di ascolto e confronto e ci pone nella condizione di verificare le possibili positive novità". In ogni modo il sindacato promette di mantenere alta l’attenzione. "La nostra posizione – conclude – non cambia. Continuiamo a sostenere l’idea che l’istituto comprensivo in questione non debba perdere la propria autonomia, perché è un istituto normodimensionato in termini di alunni e alunne frequentanti. Decisioni politiche diverse andrebbero non solo a limitare il perimetro pubblico di istruzione ma porterebbero inesorabilmente ad un declino della qualità dell’efficacia e dell’efficienza del sistema scolastico nella sua interezza, senza tener conto delle ricadute sul personale scolastico in termini di esuberi occupazionali. Attendiamo quindi fiduciosi in un cambio di paradigma e vigileremo con responsabilità affinché ciò avvenga".

a.cor.