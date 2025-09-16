Damiano, il penultimo anno. I timori delle famiglie: "Non smembrate le classi"

I più emozionati, ieri all’uscita della media Damiano in via Ghiselli, erano i genitori, soprattutto quelli delle classi prime. Hanno aspettato fuori dalla scuola il suono della campanella, poi le porte si sono spalancate e i piccoli studenti sono venuti fuori tutti insieme, qualcuno di corsa, molti con lo zaino sulle spalle, altri trascinando il trolley. Tutti sorridenti e rumorosi. Chi è arrivato quest’anno però non potrà concludere le medie nella sede di via Ghiselli: il Comune ha deciso infatti di non rinnovare il contratto d’affitto con l’Istituto religioso proprietario dell’immobile, quindi dall’anno scolastico 2027/2028 bisognerà trovare un’alternativa. Non cambierà niente per chi quest’anno frequenta la seconda e la terza media, che concluderà il suo ciclo senza nessun cambiamento. Diverso invece per chi ha iniziato ieri, perché dopo la prima e la seconda dovrà traslocare, prospettiva che, a molti genitori, non va molto a genio. "Noi - hanno spiegato in diversi ieri fuori dalla scuola - lo abbiamo scoperto leggendo il giornale, finora non abbiamo avuto comunicazioni ufficiali, né incontri con la scuola o con altri. Se lo avessimo saputo prima ci saremmo potuti organizzare diversamente, optando per un’altra scuola".

Le classi prime della Damiano quest’anno sono quattro, con una media di venti alunni ciascuna, per un totale di circa ottanta studenti. "La prospettiva di cambiare sede - hanno proseguito i genitori - non ci preoccupa neanche tanto, quello che proprio non vorremmo è lo smembramento delle classi, non vorremmo che i ragazzi venissero divisi e collocati in classi diverse. E non vorremmo neanche che perdessero i loro insegnanti. Al momento non abbiamo idea di cosa potrà succedere e c’è anche chi parla di un cambiamento di stradario, a quel punto ci sarebbe ben poco da fare".

La notizia del mancato rinnovo del contratto d’affitto risale a pochi giorni fa, l’amministrazione ha valutato di chiudere l’edificio e gli studenti, anche a causa della crescente denatalità, verranno ridistribuiti in altri istituti comprensivi. Ma i cambiamenti non riguardano solo la media Damiano, anzi, quello della media di via Ghiselli si inserisce in una più ampia riorganizzazione della rete scolastica su cui il Comune da alcuni giorni ha iniziato un percorso di confronto e condivisione con i soggetti coinvolti, e cioè organizzazioni sindacali, Ufficio scolastico territoriale e dirigenti degli istituti comprensivi, e che interesserà il territorio comunale a partire dal prossimo anno scolastico.

Palazzo Merlato ha anche assicurato che in queste settimane il confronto proseguirà e verranno coinvolte anche le famiglie interessate. Non è escluso, come ipotizzava qualche genitore ieri mattina, che si arrivi a una revisione dell’assetto degli istituti comprensivi e a una ridefinizione di alcuni stradari. E di sicuro i tempi non saranno troppo lunghi, visto che le iscrizioni scolastiche per l’anno successivo si devono effettuare entro gennaio.

Annamaria Corrado