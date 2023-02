Damiano Tinelli nuovo capo del Nero

Nello scorso fine settimana, terzo di febbraio, al Rione Nero si sono svolte le elezioni per nominare il nuovo capo rione e i componenti del consiglio direttivo. Tornata elettorale importante poiché il nuovo direttivo resterà in carica sino al luglio 2026. Per gli altri quattro rioni, le elezioni per la nomina dei nuovi direttivi si terranno invece a fine estateautunno 2023. Tutto questo al Nero, si è reso necessario in quanto a dicembre scorso, erano arrivate le dimissioni di Peter Caroli che, era in carica dal 2014, "in quanto gli impegni di capo rione e i suoi molteplici impegni personali e lavorativi mal si conciliano con una sempre crescente richiesta di disponibilità, soprattutto in termini di tempo, che questo ruolo richiedeva". Sono stati 75 i soci del Rione con sede in Via della Croce, che si sono recati a votare, su un totale di circa duecento.

Con 57 voti è stato eletto Capo Rione, Damiano Tinelli e primo capitano Christian Bandini. Tinelli, 53 anni, sposato con 2 figli, frequenta il Rione di Porta Ravegnana dall’età di 14 anni, ed è diventato il quattordicesimo capo rione della storia del Rione Nero. Era già stato nel Consiglio Direttivo del Rione, nel periodo dal 2002 al 2010 sotto le gestioni di Maurizio Minardi e Fabio Cavina. In passato ha fatto parte del gruppo musici e come tamburino ha vinto per ben 5 volta la prestigiosa gara riservata a chi accompagna gli sbandieratori della coppia della "Botte". Si è inoltre distinto nel 2018, quando ha vinto la prima edizione del premio "Bandini" destinato al migliore Araldo che, interpretò in modo magistrale. Nella serata di domenica, i soci del rione Nero hanno nominato i restanti consiglieri del direttivo. Sono stati eletti: Pietro Emiliani, Gino Tommasin, Luca Montanari, Matteo Montanari, Sante Savino, Vanessa Gottelli e Fabio Cavina. "Inizio questa nuova avventura" –ha dichiarato Tinelli – sapendo di potere contare su un rione ben organizzato, e infatti non ci saranno stravolgimenti, anzi verrà data continuità a chi già coordinava in precedenza, la gestione tecnica delle scuderie. Primo cavaliere ovviamente sarà Matteo Tabanelli che ci ha condotto a tante vittorie. Continuità ci sarà nel gruppo storico sbandieratori e musici, nella parte culturale relativa ai costumi e nei rapporti con la Deputazione per il Niballo. Nella prima riunione del Consiglio direttivo – ha concluso Tinelli – in programma fra qualche giorno verranno formalizzati i vari incarichi".

Gabriele Garavini