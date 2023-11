Dance studio va ai mondiali

Per la seconda volta in due anni, a seguito della conquista del titolo di campioni taliani di danza classica e contemporanea, il Dance Studio, scuola professionale di danza in Faenza, diretta da Luna Ronchi, è stato convocato dalla Federazione della Danza Italiana per rappresentare l’Italia nei prossimi Campionati Mondiali IDO (International Dance Organization) di danza classica. La competizione si terrà a De Panne, in Belgio, il 30 novembre. Gli allievi del corso di formazione professionale della scuola e, quest’anno, anche i più piccoli, (categoria juniores: 13-16 anni), saranno chiamati a vestire la maglia azzurra. I danzatori sono Sara Calenzo, Giovanni Liverani, Martina Chiorboli, Gioia Bacchini, Enea Laghi e Elisabetta Randi.