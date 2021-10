Ravenna, 25 ottobre 2021 - Sette minuti di dichiarazioni spontanee con cui l'ex infermiera Daniela Poggiali ha respinto le accuse e negato la sostituzione del campione di sangue di Rosa Calderoni, la 78enne di Russi il cui decesso l'8 aprile del 2014 all'ospedale di Lugo aveva innescato le indagini sulla 49enne all'epoca in servizio all''Umberto I', imputata anche per la morte del 94enne Massimo Montanari, ex datore di lavoro del compagno. Si è aperta così questa mattina a Bologna l’udienza dell’appello-ter che potrebbe concludersi già in serata con la sesta sentenza dopo l’ergastolo in primo grado e le due assoluzioni rigettate dalla Cassazione.

La 49enne ex infermiera dell’ospedale di Lugo assisterà alla lettura del dispositivo in qualità di imputata sottoposta a custodia cautelare in carcere, così come le era accaduto in primo grado - quando la corte d’assise di Ravenna le aveva inflitto l’ergastolo - e nel primo appello, quando i giudici bolognesi l’avevano assolta e scarcerata.

Daniela Poggiali davanti alla Corte d'Appello, presieduta dal giudice Stefano Valenti ha voluto ripercorrere il giorno del decesso di Calderoni, dal momento in cui la paziente ricoverata è entrata in coma a quello in cui il medico ha disposto la somministrazione della fiala di konakion, fino al prelievo da inviare all’emogas analisi. L’ex infermiera ha concluso rigettando le accuse secondo le quali avrebbe ucciso Calderoni e Montanari somministrando dosi di potassio.

Di ‘giorni del giudizio’ Daniela Poggiali ne ha conosciuti altri cinque prima di quello di oggi. Primo grado, appello, cassazione, e ancora appello e cassazione: una situazione che vede pochissimi precedenti a livello nazionale, nessuno per l’intero territorio ravennate. E se verranno mantenuti i propositi del presidente della corte bolognese di tagliare sui tempi, in serata conosceremo l’esito del sesto processo che coincide con il terzo appello.