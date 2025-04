Danielle sul palco del Cisim

Arriva il pesarese Danielle questa sera al Cisim (viale Parini 48), a Lido Adriano. Il concerto avrà inizio alle 22, poi after party con djset di #IOVIVOLAPISTOLA. Danielle è un cantautore polistrumentista nato a Pesaro da madre lucana e padre romagnolo. Cresce nella musica tra le campagne romagnole per poi trasferirsi a Pesaro. Negli anni suona con svariate band come Tangerine Stoned, i Camillas, i Crema, Koko Moon e Auroro Borealo per poi nel 2022 avviare la sua carriera solista con la pubblicazione del suo primo album ’Sì, adesso mi sveglio’.

Ha partecipato ad X Factor 2024, superando le selezioni e entrando a far parte del team di Manuel Agnelli. Nel suo percorso ha interpretato tra le altre Lugano Addio di Ivan Graziani, Mare d’Inverno di Loredana Bertè e Sfiorivano le viole di Rino Gaetano.

Biglietto unico 12 euro + diritti di prevendita (ticket in vendita sulla piattaforma Dice); biglietto 15 euro alla porta (apertura ore 21); afterparty 5 euro; possessori di youngERcard – sconto del 20%. Lo sconto è applicabile solo in cassa, mostrando carta d’identità e youngER card valida. Lo sconto è nominale e non cedibile. I responsabili del Cisim ricordano che non è più necessaria la tessera per accedere al locale.