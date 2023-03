Danilo e Franco, sfida all’ultimo coupon Testa a testa per diventare il miglior barista

Si fa avvincente la contesa per essere eletto il miglior barista di Ravenna e comprensorio. Grazie a voi lettori, l’iniziativa del Carlino realizzata in collaborazione con Confcommercio e Granonero, ha oramai preso piede. Lo dimostrano i tantissimi tagliandi che quotidianamente ci vengono consegnati (a mano o con lettera) in redazione. Arriviamo al dunque. In testa alla classifica c’è Danilo Conficoni de La Boutique del Caffè in via Bassano del Grappa, con 683 tagliandi. Secondo, con uno scatto degno del miglior Usain Bolt (solo ieri per lui sono arrivati 220 coupon) c’è Franco Gallamini del Bar Rita in via Ravegnana, che ha raggiunto quota 680 tagliandi. Medaglia di bronzo, dopo alcune settimane da ’regine’, per

Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini, in via Giuseppe Mazzini 17, con 660 coupon. Quarta è Antonella Di Meglio di Crema & Cioccolato, in via Galilei 67, con 562 tagliandi. Impossibile non menzionare Davide Bellini del Bellini in piazza del Popolo, a Faenza (per lui 448 coupon), Hanna Aleshchyk del Conte Max in via di Roma 147 con 390 tagliandi e Simone Huang del Caffè Farini in piazza Farini 16, a Russi, con 318. Si difende Fabio Diversi del Caffè del Corso, in corso Matteotti, a Riolo Terme, con 255.

Come fare per partecipare? Sarà sufficiente ritagliare il coupon che trovate ogni giorno sul Carlino, compilarlo in maniera chiara col nome e cognome del proprio barista preferito e con quello dell’attività in cui lavora, e consegnarlo o recapitarlo alla redazione del Carlino, in via Salara n.40, a Ravenna. Non sono valide le fotocopie. È possibile lasciare i coupon direttamente nella buchetta delle lettere, o inviarli per posta. I tagliandi – l’ultimo sarà pubblicato sull’edizione del 14 maggio – dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 15 maggio. A quel punto, ultimati i conteggi, si procederà con la proclamazione dei primi 3 classificati, che riceveranno la targa del Carlino. Un aspetto importante da evidenziare, è che non ci sono limiti territoriali, anzi. L’invito è quello di partecipare anche da fuori Ravenna. Un invito che i nostri lettori hanno già colto, dato che sono arrivati coupon da Faenza, Lugo, Cervia e Riolo Terme, Massa Lombarda.