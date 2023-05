Danilo Montanari cura il festival sui libri d’arte

Si svolgerà dal 26 al 28 maggio la prima edizione di Books, tre giorni dedicata ai libri d’arte e d’artista. I curatori dell’iniziativa - che si svolgerà negli spazi della Sala delle Ciminiere del MAMbo, il Museo d’Arte moderna di Bologna, in via Don Minzoni 14 - sono Danilo Montanari (foto) e Lorenzo Balbi. Gli espositori saranno una quarantina, tra librai ed editori sia italiani che internazionali. Sono previsti inoltre otto focus, dalla presentazione dei libri curati da Luigi Ghirri come fotografo a una dei testi di Franco Vaccari. Informazioni: mambo-bologna.org.