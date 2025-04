Danneggiata la pompa della pista ciclabile

Come è bella la pista ciclabile di Bagnacavallo e come piace alle famiglie per la passeggiata con bimbi e carrozzine, a gruppi di signore che preparano la prova costume e anche per i numerosi ciclisti che da Bagnacavallo vanno fino a Villa Prati o Alfonsine a tutte le ore del giorno.

E allora che bella idea mettere una pompa per gonfiare le biciclette proprio all’inizio della strada, un piccolo paletto con attaccato la pompa per ogni uso possibile di gonfiatura. Poi arrivano i soliti immancabili stupidi, non vandali perché hanno rotto il tubo e rubato il pezzo di pompa per poterlo usare in casa propria.

Non sappiamo chi sia stato ma sicuramente è privo di senso civico, privo della considerazione degli altri ed in spregio a qualsiasi regola di convivenza. Sono gli stessi che hanno spaccato una panchina dalla stazione del treno per sbatterla contro le auto.

Per fortuna a Bagnacavallo si sta abbastanza bene rispetto a quel che si vede nelle città vicine come Forlì e Bologna ad esempio però anche da queste piccole cose si capisce il malessere di certe persone.

Adesso cosa facciamo con la pompa? La sistemiamo e stiamo ad aspettare un altro imbecille o caviamo il tutto e ci rassegniamo ai nostri tempi?

Franco Randi