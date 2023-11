"Danni da alluvione, chiarire i punti oscuri delle norme"

Ci sono ancora "tante zone d’ombra" relative alle modalità di richiesta di rimborsi per chi ha subìto danni dall’alluvione. Di questo hanno discusso i geometri della provincia nell’incontro di venerdì scorso all’Istituto tecnico geometri, al quale hanno partecipato 150 persone. In particolare sono state "discusse e valutate le problematiche relative all’applicazione delle ordinanze del commissario straordinario Generale Figliuolo", in particolare la parte relativa ad attività produttive e famiglie. Il presidente del Collegio Geometri della provincia, Marco Calderoni, ha ribadito che la presentazione delle domande "non è un click day, in quanto, ad oggi, non vi sono date di scadenza, anzi, sarebbe meglio chiarire i dubbi attualmente in essere prima di presentare le domande".