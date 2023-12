"Danni da alluvione sopra i 50 milioni"

Danni da alluvione "ben al di sopra dei 50 milioni di euro". A definire questa cifra è stato ieri il commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, giunto in visita sui territori che più hanno sofferto dei fenomeni alluvionali del maggio scorso, quelli di Bagnacavallo, Lugo e Sant’Agata sul Santerno. "Questa è un’area che è stata fra gli epicentri dell’alluvione – ha detto –. Il nostro obiettivo è di mettere in sicurezza e garantire l’incolumità dei cittadini nell’immediato e poi fare un discorso di prospettiva per far sì che il territorio possa reagire e poi sopportare eventuali fenomeni estremi come quelli che sono arrivati. Come dico sempre, il rischio zero non esiste ma mitigarlo al massimo sì". Dopo aver accennato alla sinergia istituzionale che si è creata e che ha permesso finora di operare al meglio, Figliuolo ha annunciato l’entrata in vigore a breve dell’ordinanza che permetterà l’assunzione a tempo determinato di 216 fra tecnici e amministrativi in grado di dare un aiuto concreto alla ricostruzione.

"Un discorso a parte va fatto per Sant’Agata sul Santerno – ha aggiunto – dove la situazione è oggettivamente molto complessa. Ho rassicurato il sindaco perché attraverso l’associazione nazionale alpini che ringrazio, invieremo a brevissimo, con rotazioni trimestrali, un tecnico e un amministrativo in grado di dare supporto a premessa da quanto previsto dall’ ordinanza commissariale". Ad accompagnare il commissario Figliuolo durante il suo sopralluogo la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo. La prima tappa ha portato entrambi a Bagnacavallo, dove si è svolta, nella sede del municipio, una riunione dei sindaci dei comuni della zona. Presenti, oltre al presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale, il primo cittadino di Bagnacavallo, Eleonora Proni, e i sindaci di Lugo, Davide Ranalli, e di Sant’Agata sul Santerno, Enea Emiliani. Tra i punti discussi, la situazione di ponti, in particolare ferroviari, e attraversamenti sui corsi d’acqua visionati direttamente durante il sopralluogo effettuato.

Gli interventi urgenti effettuati a Bagnacavallo sino ad ora sono in tutto 28, per 24 milioni 500mila euro circa (su 2023 e 2024) di cui 4 milioni e mezzo destinati alla ricostruzione dell’argine e della golena del Lamone in corrispondenza di Boncellino. Nel territorio di Lugo se ne contano 108, per quasi 84 milioni; 15 a Sant’Agata Sul Santerno, per 26 milioni 700mila euro. Quattro gli interventi urgenti sui corsi d’acqua, in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Tre interessano Lugo, per un costo complessivo di 2 milioni 800mila euro (su 2023 e 2024) che riguarda nello specifico il ripristino del Santerno. Il quarto interessa il territorio di Sant’Agata sul Santerno (un milione 300mila euro sul 2024) e riguarda sempre le opere di messa in sicurezza del Santerno. Per quanto riguarda invece gli interventi urgenti sui collegamenti viari, 34 interessano Lugo (per un ammontare di oltre 22 milioni, tra il 2023 e il 2024), 14 Bagnacavallo (per 4 milioni 500mila euro) e 3 Sant’Agata (per 400mila euro circa). Più di 11 milioni, infine, servono per cinque ulteriori interventi a Lugo, 2 milioni 800mila euro per un intervento a Bagnacavallo e 6 milioni 500mila euro per due interventi a Sant’Agata sul Santerno.

Monia Savioli