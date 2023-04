Danni da mareggiata Richieste di contributo da 5mila a 20mila euro entro il 5 maggio

Privati cittadini e attività produttive hanno tempo fino al 5 maggio per presentare domanda di contributo economico per i danni causati dagli eventi calamitosi del periodo tra il 22 novembre e il 5 dicembre scorsi. Tutta la documentazione è scaricabile dalla pagina dedicata del sito del Comune di Ravenna. Per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, il contributo massimo concedibile è di 5.000 euro; per le attività economiche e produttive il contributo massimo concedibile per consentire la ripresa, ovvero la piena operatività, è di 20.000 euro.

Queste le modalità di consegna: i privati possono consegnare a mano la richiesta al servizio Tutela ambiente territorio, in viale Berlinguer 30, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e sottoscritta dal richiedente davanti a un pubblico ufficiale dell’Amministrazione comunale che rilascia ricevuta di consegna; spedita con raccomandata allo stesso indirizzo e in caso fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale; inviata tramite pec all’indirizzo [email protected] Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Entro il medesimo termine perentorio e con le modalità sopra indicate, al fine di determinare fin da subito l’ammontare complessivo dei danni, i soggetti interessati dovranno provvedere: alla ricognizione dei danni alle abitazioni principali o parti comuni di edifici residenziali, in cui sia presente almeno un’abitazione principale, eccedenti l’importo di 5.000 euro o i cui interventi di ripristino, ancorché non eccedenti tale importo, non risultino indispensabili per la fruibilità dell’immobile; alla sola ricognizione dei danni alle abitazioni diverse da quelle principali e alle parti comuni di edifici residenziali, in cui non sia presente almeno un’abitazione principale; alla sola ricognizione dei danni agli immobili, sede legale eo operativa di associazioni o società senza scopo di lucro di loro proprietà o di proprietà di soggetti privati, iscritte, alla data dell’evento calamitoso in appositi registri regionali eo nazionali, ed il cui atto costitutivo abbia data certa anteriore all’evento medesimo. Per le attività economiche e produttive: I soggetti interessati dovranno presentare, entro il termine perentorio del 5 maggio ed esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo [email protected] la domanda di contributo. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità e la perizia asseverata, al fine di accedere alla misura di sostegno, entro il massimale di 20.000 euro per l’immediata ripresa della capacità produttiva, intesa come capacità dell’immobile eo dei beni mobili danneggiati di renderla pienamente operativa, una volta ripristinati. Entro il medesimo termine perentorio, al fine di determinare fin da subito l’ammontare complessivo dei danni, i soggetti interessati dovranno provvedere: alla ricognizione dei danni eccedenti l’importo di 20.000 euro (da indicare nella perizia asseverata) e dei danni i cui interventi di ripristino (ancorché non eccedenti tale importo) non risultino indispensabili per l’immediata ripresa della capacità produttiva; alla sola ricognizione dei danni qualora tutti gli interventi non siano indispensabili per l’immediata ripresa della capacità produttiva (in tal caso non è obbligatorio allegare la perizia asseverata).

I contenuti delle schede saranno verificati a campione, in merito al nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso ed anche in merito alla conformità normativa dei fabbricati danneggiati. Per informazioni e chiarimenti contattare l’ufficio di Protezione civile del Comune di Ravenna allo 0544.482088 oppure 0544.482233, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure via email: [email protected]