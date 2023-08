"Danni ingenti al centro sportivo di Voltana"

"Desideriamo esprimere pubblicamente il più sentito ringraziamento ai nostri tesserati, ai volontari e alle società ‘Asd Lectron San Lorenzo 2020’ e ‘Centro Erika Lavezzola’ per il grande aiuto che sabato scorso abbiamo ricevuto durante le non facili operazioni di sgombero dell’ingente quantitativo di materiale accumulatosi nell’impianto sportivo di Voltana in seguito al tornado che sette giorni prima aveva semidistrutto il paese. Ringraziamo inoltre la Lega Nazionale Dilettanti, la Delegazione provinciale di Ravenna, i presidenti Alberici e Donati nonché tutti i collaboratori per l’aiuto e la vicinanza".

Sono le parole con cui Constantin Relu Babonia e Daniele Ferroni, rispettivamente presidente e vicepresidente della società di calcio Real Voltanese (quest’anno promossa in Seconda Categoria) ringraziano tutti coloro che sabato scorso, nonostante la giornata prefestiva e le elevate temperature, hanno offerto il loro prezioso contributo all’area sportiva, duramente colpita.

"Appena pochi giorni prima che si verificasse quel catastrofico evento – osserva il vicepresidente Ferroni – la nostra Asd si era aggiudicata il bando per la gestione, per i prossimi cinque anni a partire dal primo agosto (oggi per chi legge, ndr) dell’intero impianto sportivo. Ora ci ritroviamo, nostro malgrado, in una situazione di enorme criticità. Ripartire non è facile, ma la nostra intenzione è quella di proseguire, svolgendo qui a Voltana tutte le attività sportive della nuova stagione. L’auspicio è che il Comune, proprietario dell’impianto sportivo e che in occasione di una visita assieme al presidente della Regione Bonaccini (c’erano il sindaco Ranalli e l’assessora Valmori, nda) ha già preso visione delle zone del paese colpite, compresa l’area sportiva, possa attivarsi in tempo rapido per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria".

Tornando a sabato scorso, Ferroni spiega che "in una sola giornata, tra lastre in poliuretano, lamiere, eternit, guaina e un paio di grossi alberi, i volontari, armati di badili e rastrelli, hanno complessivamente raccolto un’ottantina di quintali di materiale. I danni purtroppo sono ingenti: oltre ad aver ridotto a uno scheletro la tensotruttura del campo da tennis e l’annesso bar, la furia del vento ha divelto le panchine, una grossa caldaia, il quadro elettrico di uno dei quattro pali dell’illuminazione del campo di calcio, arrecando seri danni alla tribuna, alle grondaie e ai pluviali nonché piegando tratti della recinzione. Una prima stima? I danni sono di almeno 100mila euro".

lu.sca.